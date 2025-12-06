China a lansat sâmbătă o rachetă purtătoare Long March-8A, din provincia insulară sudică Hainan, trimiţând în spaţiu un grup de sateliţi pentru internet, transmite agenţia Xinhua, citată de Agerpres.

Racheta a decolat la ora locală 15:53 de la baza pentru lansări comerciale din Hainan.

Încărcătura, al 14-lea grup de sateliţi pentru internet, a fost plasată cu succes pe orbita joasă.

Dezvoltată de Academia Chineză de Tehnologie a Vehiculelor de Lansare, racheta Long March-8A are o lungime de 50,5 metri şi o greutate la decolare de 371 de tone.

Această rachetă este capabilă să transporte o încărcătură de până la şapte tone pe o orbită heliosincronă, la o altitudine de 700 de kilometri.

Racheta şi-a încheiat zborul inaugural în februarie anul acesta.

Această misiune marchează o premieră, fiind prima dată când o rachetă din seria Long March-8 trece de la kerosen pe bază de petrol, un combustibil convenţional, la kerosen pe bază de cărbune.

Noul combustibil este ecologic, uşor de depozitat şi de transportat şi mai rentabil, notează Xinhua. Performanţa sa rămâne stabilă şi fiabilă, ca şi cea a kerosenului pentru rachete pe bază de petrol, ceea ce poate pune bazele „energiei verzi” folosită la misiuni de lansare ulterioare, cu frecvenţă mare.

Misiunea de sâmbătă reprezintă, de asemenea, al cincilea zbor al lansatorului Long March-8A şi a 612-a lansare pentru seria de rachete Long March.