Miliardarul Jared Isaacman a pledat miercuri în fața Senatului american pentru accelerarea programelor NASA și a subliniat necesitatea ca Statele Unite să câștige „noua cursă spațială” împotriva Chinei. Isaacman a fost audiat de Comitetul pentru Comerț, Știință și Transport în cadrul celei de-a doua audieri pentru nominalizarea sa ca administrator NASA, informează Space.com.

Fondatorul companiei de procesare a plăților Shift4 a condus două misiuni private SpaceX pe orbită și a fost considerat favorit pentru funcție încă de la prima audiere din aprilie. Însă, înluna mai, președintele Donald Trump și-a retras brusc nominalizarea, atunci când a invoct donațiile sale către oponenți politici, precum și legătura cu Elon Musk. Pe 4 noiembrie, Isaacman a fost re-nominalizat, după ce presa a semnalat tensiuni privind conducerea agenției spațiale.

Isaacman a declarat că mesajul său este unul de urgență

În deschiderea audierii, Isaacman a declarat că mesajul său este unul de urgență: NASA are nevoie de un administrator permanent înaintea lansării misiunii Artemis 2, planificată pentru februarie 2026.

Programul Artemis vizează revenirea astronauților pe Lună în 2028 și crearea unei prezențe sustenabile pe satelitul natural al Pământului, în contextul competiției internaționale cu China, care intenționează să trimită astronauți pe Lună până în 2030.

„Ne aflăm într-o competiție acerbă cu un rival care are voința și mijloacele să provoace SUA, inclusiv în spațiu. Acesta nu este momentul pentru amânări, ci pentru acțiune. Dacă vom rămâne în urmă, s-ar putea să nu mai recuperăm niciodată, iar consecințele ar putea schimba echilibrul puterii pe Pământ”, a avertizat Isaacman.

NASA „nu va permite niciodată un gol” în cercetare

Nominalizarea sa are și o componentă financiară. Miliardarul a pledat pentru eficientizarea bugetelor NASA, inclusiv pentru programele științifice majore, și pentru colaborarea mai strânsă cu industria privată, în vederea dezvoltării propulsiei nucleare și a vehiculelor reutilizabile.

Isaacman a promis, de asemenea, că NASA „nu va permite niciodată un gol” în cercetare după retragerea Stației Spațiale Internaționale în 2030, pentru a evita ca Beijingul să ocupe acest vid.

Isaacman, favorit pentru postul de administrator NASA

Audierea a abordat și subiecte precum închiderea unor laboratoare de la Goddard Space Flight Center, competiția pentru sistemul de aterizare al misiunii Artemis 3 și planul „Project Athena”, care propune externalizarea unor misiuni NASA către sectorul privat. Isaacman a clarificat că Athena reprezintă o colecție de idei pe care le va ajusta pe măsură ce va primi mai multe date.

Confirmarea sa depinde acum de votul comitetului, așteptat luni, 8 decembrie, ceea ce i-ar permite să preia conducerea permanentă a NASA înainte de vacanța de iarnă a Congresului. Sprijinul pare solid, cu susținerea actualului administrator interimar Sean Duffy și a 36 de astronauți NASA, care au semnat o scrisoare în favoarea nominalizării.