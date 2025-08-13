Succes pentru Europa / Racheta Ariane 6 a fost lansată

Racheta grea europeană Ariane 6 a fost lansată marţi seară de la centrul spaţial Kourou din Guyana Franceză, în cel de-al doilea său zbor comercial, pentru a plasa pe o orbită circumpolară satelitul meteorologic MetOp-SG-A1, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Lansarea a avut loc la ora locală 21:37 (miercuri, 00:37 GMT).

Satelitul transportat pe orbită cântăreşte puţin peste 4 tone şi este destinat îmbunătăţirii previziunilor meteorologice şi a înţelegerii sistemului complex al climatului.

Construit de Airbus Defence and Space pentru Organizaţia europeană pentru exploatarea sateliţilor meteorologici (Eumetsat), în cadrul unui contract cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA), MetOp-SG-A1 va fi plasat pe o orbită heliosincronă la aproximativ 800 km altitudine.

Acest satelit dispune de 6 instrumente, printre care IASI-NG, o sondă în infraroşu care va furniza măsurători de două ori mai precise decât predecesoarea sa, IASI.

Această sondă va măsura profilurile temperaturii şi ale vaporilor de apă din atmosferă, temperatura oceanelor şi maselor continentale, precum şi 6 variabile esenţiale pentru climatologi – aşa cum sunt concentraţia gazelor cu efect de seră, răspândirea prafului deşertic sau acoperirea cu zăpadă – ce pot fi detectate doar din spaţiu.

Un alt instrument cheie este Sentinel-5, pentru programul european Copernicus de supraveghere a principalilor poluanţi atmosferici şi a stratului de ozon stratosferic.

Aceasta este cea de-a treia lansare a unei rachete Ariane 6 de la zborul său inaugural din iulie 2024 şi respectiv cea de-a doua misiune comercială după cea de plasare pe orbită a unui satelit militar din 6 martie.

În prezent, racheta Ariane 6 dispune de 32 de comenzi de zbor.