Un meteorit care a lovit un acoperiș din statul american Georgia ar putea fi mai bătrân decât Pământul

Un meteorit care a supraviețuit trecerii prin atmosfera terestră și a făcut o gaură în acoperișul unei case din statul american Georgia, în a doua parte a lunii iulie, ar putea fi mai vechi decât Pământul, conform unui cercetător de la Universitatea din Georgia, care a analizat fragmente din acest obiect cosmic, transmite marți Space.com, citând Agerpres.

Locuitorii din mai multe state americane din sud-estul SUA au putut observa la 26 iulie, în plină zi, o minge de foc pe cer, suficient de strălucitoare pentru a fi detectată și de un satelit aflat pe orbită.

Meteoritul de dimensiuni reduse a făcut o gaură în acoperișul unei case din localitatea McDonough, Georgia, lovind podeaua la aproximativ 4 metri distanță de un locatar norocos.

Analiza meteoritului

Aproximativ 23 de grame din meteoritul care s-a fragmentat au fost transportate la Universitatea din Georgia (UGA), unde au fost analizate de oamenii de știință.

„Acest meteorit are o lungă istorie înainte de a ajunge pe Pământ la McDonough, iar pentru a înțelege această istorie trebuie să analizăm fragmentele recuperate și să determinăm din ce grup de asteroizi face parte”, conform lui Scott Harris, cercetător la UGA.

Despre meteoritul din McDonough se crede că face parte din clasa condritelor și are un conținut sărac în metale, fiind una dintre cele mai vechi roci din Sistemul Solar, deoarece s-a format probabil în urmă cu aproximativ 4,56 miliarde de ani, fiind potențial puțin mai bătrân decât Pământul.

„Face parte dintr-un grup de asteroizi din principala centură de asteroizi dintre planetele Marte și Jupiter și probabil că este la rândul său un fragment dintr-un asteroid mai mare din care s-a desprins în urma unui impact acum aproximativ 470 de milioane de ani”, conform lui Scott Harris. Acest eveniment distructiv a plasat probabil asteroidul McDonough pe o orbită tangentă planetei noastre.

Scott Harris a anunțat că va publica un studiu cu privire la compoziția detaliată a acestui meteorit. Fragmente din meteoritul McDonough vor fi, de asemenea, expuse la Tellus Science Museum din Cartersville, Georgia.