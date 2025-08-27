Un start-up german, Isar Aerospace, a obţinut primul său contract cu Agenţia Spaţială Europeană

Un start-up german, Isar Aerospace, a anunţat miercuri că a obţinut primele sale contracte cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA) şi Comisia Europeană privind lansări de sateliţi, reprezentând un pas înainte către accesul în spaţiu în urma unor lansări din Europa într-un sector de activitate dominat de compania americană privată SpaceX, informează AFP, transmite Agerpres.

Aceste acorduri vizează două misiuni care vor fi realizate cu racheta lansatoare Spectrum dezvoltată de Isar Aerospace, începând din 2026, precizează un comunicat de presă al companiei germane.

Ele au fost atribuite în cadrul iniţiativei europene „Flight Ticket”, ce permite ESA şi Comisiei Europene să rezerve zboruri în spaţiu gestionate de start-upuri europene.

Aceste lansări ar urma să aibă loc de la noul centru spaţial Andoya din Norvegia.

Doi clienţi au fost deja desemnaţi: start-upul francez Infinite Orbits, cu sediul la Toulouse, care va testa prin proiectul său „Tom & Jerry” doi sateliţi capabili să lucreze împreună pentru a dezvolta servicii de mentenanţă şi inspecţie pe orbita Pământului; şi compania olandeză ISISpace, specializată în sateliţi de mici dimensiuni, care va pilota misiunea Cassini cu scopul de a plasa pe orbită încărcături utile experimentale în domeniul telecomunicaţiilor şi al monitorizării Terrei.

„Acest acord consacră încrederea instituţiilor europene în serviciile noastre de lansare şi demonstrează că Europa mizează pe actorii ei”, a declarat Daniel Metzler, preşedintele şi cofondatorul Isar Aerospace, în acelaşi comunicat.

Înfiinţat în 2018 în apropiere de Munchen, start-upul Isar Aerospace dezvoltă rachete lansatoare de capacitate mică şi medie pe piaţa sateliţilor.

Această piaţă foarte concurenţială le include, de asemenea, pe companiile germane HyImpulse şi Rocket Factory Augsburg, pe cele franceze MaiaSpace şi Latitude şi pe cea spaniolă PLD Space.