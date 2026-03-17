Un telescop extrem de puternic, amplasat adânc sub pământ în Japonia, ar putea oferi oamenilor de știință șansa rară de a detecta particule „fantomă” provenite de la stele dispărute cu miliarde de ani în urmă. O privire unică asupra universului timpuriu, potrivit Space.com.

Supernovele, explozii stelare violente care apar la stelele masive, cu o masă de cel puțin opt ori mai mare decât Soarele, au fascinat astronomii de secole. Deși astfel de evenimente sunt vizibile doar ocazional pe cerul nopții, majoritatea energiei lor se pierde sub formă de neutrini, particule aproape invizibile care traversează fără materia. Acestea sunt adesea numite „particule fantomă” pentru că trec prin planete, stele și chiar prin corpul nostru fără a fi detectate.

Upgrade major pentru telescopul Super-Kamiokande

Cercetătorii speră ca, în 2026, telescopul japonez Super-Kamiokande să poată capta pentru prima dată semnalul combinat al tuturor supernovelor care au avut loc vreodată în univers. Upgrade-ul recent al telescopului îi permite să detecteze neutrinii cu o sensibilitate mult mai mare, ceea ce ar putea dezvălui informații despre stele care au explodat acum până la 10 miliarde de ani.

„Aceasta ar fi una dintre cele mai fascinante realizări științifice ale vieții mele. Am putea vedea particule produse chiar înainte ca Pământul să existe, ce ce ne va oferi o imagine complet nouă asupra istoriei universului”, a declarat un astrofizician implicat în proiect.

Ce spun particulele fantomă

Neutrinii transportă aproape întreaga energie a supernovelor, dar doar 1% din această energie apare sub formă de lumină vizibilă. Prin detectarea lor, oamenii de știință pot studia modul în care stelele mor, dacă miezul lor devine o gaură neagră sau o stea neutronică și cum au evoluat aceste explozii în istoria cosmică.

În univers, o stea masivă explodează în medie la fiecare secundă, iar miliarde de neutrini străbat spațiul și ajung pe Pământ fără să interacționeze cu materia. Observarea lor ar putea aduce răspunsuri la întrebări fundamentale despre formarea și evoluția universului, și ar completa imaginea pe care o oferă lumina vizibilă.