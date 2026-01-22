dark
VIDEO Un cosmonaut rus surprinde o auroră spectaculoasă de pe Stația Spațială Internațională

Ștefan Munteanu
22 ianuarie 2026
aurora-boreala-terra
Sursa foto: Roscosmos / Sergey Kud-Sverchkov
Un spectacol rar al aurorei boreale, văzut din spațiu, a fost surprins de cosmonautul rus Serghei Kud-Sverșkov, aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), imaginile fiind publicate și preluate de presa internațională, inclusiv de The Guardian.

Filmarea arată perdele de lumină verde, roșie și roz care se întind deasupra Pământului, un fenomen spectaculos produs de o furtună solară deosebit de intensă. Aurorele apar atunci când particule încărcate energetic, emise de Soare în urma erupțiilor solare, intră în atmosfera terestră și interacționează cu gazele din ionosferă.

De regulă, cea mai frecventă culoare observată este verdele, însă în timpul furtunilor solare puternice pot apărea și nuanțe de roșu sau roz, semn al unor interacțiuni la altitudini mai mari.

Cosmonautul rus a descris experiența într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram, în data de 20 ianuarie, făcând referire la intensitatea fenomenului:
„În timpul celei mai puternice furtuni din ultimele două decenii, ieri, s-a văzut multă lumină roșie. Parcă navigam literalmente în interiorul acelei lumini”, a scris Serghei Kud-Sverșkov.

Imaginile oferă o perspectivă rară asupra aurorei boreale, diferită de cea observată de la sol, și evidențiază impactul major pe care activitatea solară intensă îl poate avea asupra câmpului magnetic al Pământului și asupra atmosferei superioare.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

