China Global Television Network (CGTN) a lansat recent un videoclip care prezintă planurile Chinei pentru explorarea spațială în următorii ani. Intitulat „Earth 2.0? Planul Chinei de a găsi un nou Pământ”, materialul detaliază patru misiuni pregătite de Agenția Spațială Națională Chineză (CNSA) în cadrul celui de-al 15-lea Plan Cincinal Național (2026-2030), informează Universe Today.

Primul proiect, Hongmeng, vizează lansarea a zece telescoape de joasă frecvență care vor orbita pe partea îndepărtată a Lunii, cu scopul de a efectua observații de radioastronomie asupra semnalelor perioada de dinaintea formării primelor stele.

Proiectul Hongmeng, un microfon cosmic colosal

Această poziție a fost aleasă pentru că este ferită de interferențele radio generate de Pământ și de emisiile regulate ale Soarelui, ceea ce oferă condiții ideale pentru detectarea semnalelor cosmice timpurii. Potrivit videoclipului, proiectul Hongmeng este descris ca „un microfon cosmic colosal… conceput pentru a detecta primele ecouri ale Universului și a arunca lumină asupra epocii turbulente de sute de milioane de ani după Big Bang, înainte ca primele stele să se formeze”.

Kuafu-2, primul satelit care va orbita regiunile polare ale Soarelui

Tot în cadrul programului Hongmeng, misiunea Kuafu-2 va fi primul satelit care va orbita regiunile polare ale Soarelui, în continuarea Kuafu-1, lansat în 2022, care a studiat câmpul magnetic solar și fenomenele precum erupțiile solare și ejecțiile de masă coronală.

Kuafu-2 va oferi date despre dinamica ciclurilor solare și va ajuta oamenii de știință să prezică furtunile solare și efectele acestora asupra întregului Sistem Solar. el a fost descris de naratorul videoclipului ca „un microscop cosmic care va pătrunde în inima magnetică a Soarelui”.

Exo-Earth, proiectul care are ca scop descoperirea Terrei 2.0

Proiectul Exo-Earth, cunoscut și ca „Pământ 2.0”, va folosi un satelit pentru descoperirea exoplanetelor asemănătoare Pământului. Acesta va monitoriza mii de stele din galaxia noastră pentru a identifica planete stâncoase comparabile cu Terra ca dimensiuni și aflate în zonele locuibile ale stelelor lor.

Lansarea acestui observator este preconizată pentru 2028, iar misiunea va poziționa China în prim-planul studiului exoplanetelor, performanță similară cu cea Telescopului Spațial Kepler și a satelitului TESS.

Observatorul spațial eXTP, o privire către cele mai extreme medii din Univers

Al patrulea satelit, Observatorul spațial eXTP, va combina observațiile în raze X cu capacități avansate de temporizare și polarimetrie, și va studia legile fizicii în cele mai extreme medii, precum găurile negre, stelele neutronice sau supernovele. Conform datelor oferite de media chineză, el este programat pentru lansare în 2030.

CGTN subliniază că aceste misiuni au scopul de a răspunde la întrebări fundamentale despre univers: dacă există un „Pământ 2.0”, cum a luat naștere cosmosul și ce secrete ascund găurile negre.

Evident, nu trebuie omisă nici intenția Chinei de a-și consolida poziția la vârful cercetării spațiale internaționale.