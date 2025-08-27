SpaceX și provocarea exploziilor rachetelor Starship / Va reuși compania să rezolve problema în timp util?

Sunetul unei explozii nu este chiar sunetul pe care îl dorești de la o rachetă spațială. Totuși, aceasta pare să fie problema cu care se confruntă compania aerospațială privată SpaceX și liderul său, Elon Musk. În loc să ajungă în spațiu, cea mai nouă rachetă continuă să explodeze, afirmă Scientific American.

Ultimele trei zboruri ale rachetei Starship, un gigant cu două etaje înalt de 122 de metri, s-au încheiat în dezastre spectaculoase, ceea ce Musk a numit în glumă „dezasamblare rapidă neplanificată”. Bilanțul pentru 2025 este devastator: patru explozii, zero succese pentru SpaceX.

Bilanț devastator până acum

În ianuarie și martie, etapa booster Super Heavy a reușit să se întoarcă la rampa de lansare echipată cu clești uriași, dar etapa superioară Starship nu a supraviețuit. În mai, boosterul a explodat chiar înainte de amerizare, iar Starship s-a destrămat spectaculos în atmosferă, plonjând cu resturi pe care avioanele comerciale au trebuit să le evite. Apoi, în iunie, treapta superioară a explodat pe rampă în timp ce Starship era alimentată pentru un test de aprindere a motoarelor.

Cea de-a zecea misiune de test este programată pentru luni, în jurul orei 02:30, ora României, de la baza Starbase din sudul Texasului. Dacă totul merge conform planului, boosterul va folosi cele 33 de motoare pentru a împinge întregul ansamblu la marginea spațiului, apoi se va detașa și va ameriza în Golful Mexicului.

O rachetă cu ambii uriașe

Starship nu este doar o fantezie a unui oligarh. Este un sistem de lansare menit să revoluționeze zborurile spațiale prin transportarea de marfă și echipaje în orbită la costuri aproape neglijabile. Racheta ar trebui să ducă astronauții NASA înapoi pe Lună și să transporte coloniști umani pe Marte.

„Este una dintre cele mai mari rachete construite vreodată și, cu siguranță, cea mai mare rachetă care a încercat reutilizarea”, explică Jonathan McDowell, astrofizician la Centrul de Astrofizică Harvard & Smithsonian.

Problema combustibilului criogenic

Potrivit specialiștilor, Starship a avut în esență același tip de probleme în toate cele trei zboruri recente: scurgeri, incendii și explozii în sistemul de combustibil. Combustibilul, un amestec de metan lichid și oxigen lichid, este o combinație volatilă și încă experimentală în știința rachetelor.

Pentru a rămâne lichid, metanul trebuie să fie sub -162°C, iar oxigenul sub -183°C. Acest lucru înseamnă un efort considerabil pentru a-l menține rece și a-l transporta.

„Metanul este un combustibil nou pentru lansările spațiale, așa că încă învățăm cum să facem conducta de metan. Faptul că au avut scurgeri și supraîncălziri nu mă surprinde cu adevărat”, spune McDowell.

Dilema greutății

SpaceX urmărește să transporte între 110 și 165 de tone de încărcătură în orbită, de cinci ori mai mult decât putea naveta spațială NASA. Pentru a face acest lucru posibil, vehiculul însuși trebuie să fie extraordinar de ușor.

„Majoritatea proiectelor tipice de rachete au o rată structurală de aproximativ 0,1. SpaceX vizează 0,05 pentru ambele etaje.”, explică John Dec, inginer aerospațial la Georgia Institute of Technology.

Problema vibrațiilor

Experții speculează că această soluție extremă de pierdere în greutate ar putea fi problema. După eșecul zborului șapte, SpaceX a raportat că scurgerile și incendiul au fost cauzate de o „reacție de mai multe ori mai puternică decât se văzuse în timpul testelor”, ceea ce a dus la stres crescut asupra echipamentelor din sistemul de propulsie.

„Au proiectat structura suficient de ușoară pentru a funcționa când racheta se aprinde și vrea să zboare, dar poate, și aceasta este speculație, când încarcă combustibilul, aceasta cauzează fisuri”, spune Dec.

Unele dintre misiunile planificate ale Starship nu pot aștepta neapărat o navă spațială mai fiabilă. NASA Artemis III ar trebui să folosească Starship pentru a aseleniza astronauți la polul sud al Lunii în 2027. Practic mâine, în timp aerospațial.

Singurul lucru mai rău decât un o explozie spectaculoasă este tăcerea

Chiar și McDowell, care este mai optimist, recunoaște posibilitatea că ceva mai existențial să fie în joc: „De fiecare dată când adaugi un element pentru a repara ceva, crești masa și scazi capacitatea de încărcare”.

Musk și SpaceX au însă o reputație pentru victorii tehnologice îndrăznețe. Au aruncat în aer multe rachete Falcon 9 înainte ca acel vehicul să devină lansatorul de sateliți ultra-fiabil și revoluționar de astăzi.

Dar investitorii și clienții nu vor aștepta Starship pentru totdeauna. Pentru un aspirant constructor de rachete, singurul lucru mai rău decât un o explozie spectaculoasă este tăcerea.