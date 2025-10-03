Start-up-ul Inversion a dezvăluit Arc, nava spațială care promite livrări oriunde în lume în mai puțin de o oră

O companie spațială americană recent apărută pe piață, Inversion, a prezentat nava sa Arc, un vehicul de livrare „la cerere” capabil să transporte încărcături de până la 225 kg aproape instantaneu oriunde în lume. Prezentarea a avut loc într-o ceremonie spectaculoasă la fabrica companiei din Los Angeles, anunță ArsTechnica.

Arc este conceput pentru a fi prepoziționat pe orbită și menținut acolo până la cinci ani, gata să fie activat oriunde și oricând este nevoie. Nava va ateriza autonom, cu parașute, fără pistă și folosind materiale netoxice, ceea ce permite apropierea imediată a personalului fără echipamente speciale. „Criteriul decisiv este dacă aceasta face o diferență exact în momentul în care este nevoie”, a declarat Justin Fiaschetti, co-fondator și CEO al Inversion.

Inversion: de la Ray la Arc

Compania, fondată în 2021 de Fiaschetti și Austin Briggs, ambii foști studenți la Boston University, a testat anterior un mic prototip numit Ray. Acesta a demonstrat capacitatea de a funcționa autonom în spațiu, însă nu a efectuat o aterizare controlată. Experiența acumulată a permis companiei să dezvolte acum Arc, mai mare și pregătită pentru producție la scară comercială, cu lansarea primului vehicul programată până la sfârșitul anului 2026.

O soluție pentru armata SUA

Nava Arc este destinată în special pentru misiuni militare, și promite livrarea rapidă de provizii, echipamente sau tehnologii precum drone. Vehiculul poate efectua manevre atmosferice complexe, cu o deplasare laterală de până la 1.000 km în timpul reintrării, ceea ce asigură livrarea în mai puțin de o oră.

„Ne imaginăm Arc ca un mijloc de livrare de încărcături critice, capabil să facă diferența exact când și unde este nevoie”, a explicat Fiaschetti.

Provocări și perspective

Chiar dacă Arc reprezintă un progres tehnologic impresionant, dezvoltarea și operarea unei nave spațiale rămân extrem de dificile. Compania Inversion, care are în prezent 60 de angajați, și-a construit deja o unitate de dezvoltare la scară reală pentru Arc și se declară optimistă în privința respectării calendarului de lansare.