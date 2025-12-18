STUDIU Unii dinozauri cu pene nu puteau zbura, ceea ce demonstrează evoluţia complexă a zborului

Unii dinozauri care au trăit în urmă cu 160 de milioane de ani aveau pene dar nu puteau zbura, conform unui studiu publicat marţi şi realizat de Universitatea din Tel Aviv, Israel. Cercetarea demonstrează că evoluţia zborului a fost mai complexă decât se credea anterior, transmite agenţia Xinhua, citată de Agerpres.

Cercetători din China, Israel şi Statele Unite au studiat fosile de Anchiornis, un dinozaur de mici dimensiuni, descoperite în estul Chinei.

Examinând modul în care penele acestor dinozauri creşteau şi erau înlocuite, oamenii de ştiinţă au identificat modele neregulate, diferite de procesul precis de înlocuire a penelor necesare pentru zbor. Acest lucru indică faptul că Anchiornis trăia cel mai probabil pe sol.

Publicat în jurnalul ştiinţific Nature Communications Biology, studiul sugerează, de asemenea, că unele specii ar fi putut dezvolta capacitatea de a zbura şi ulterior să o fi pierdut, pe măsură ce mediul înconjurător suferea modificări, un fenomen similar cu cel întâlnit la păsările moderne care nu pot zbura, cum ar fi struţii şi pinguinii.

Această descoperire contestă ideea că penele şi aripile au evoluat doar pentru zbor. În schimb, capacitatea de a zbura ar fi putut apărea şi dispărea la mai multe specii de dinozauri.

Anchiornis a aparţinut grupului Pennaraptora, care a apărut în urmă cu aproximativ 175 de milioane de ani.

Deşi mulţi dinozauri au avut pene care le ţineau de cald după ce s-au separat de reptile, în urmă cu aproximativ 240 de milioane de ani, acest studiu confirmă faptul că penele nu însemnau automat că un dinozaur putea să zboare.

Studiul a fost condus de Muzeul de Istorie Naturală Steinhardt al Universităţii din Tel Aviv şi de Universitatea Linyi din China.