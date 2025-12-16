STUDIU Fosila „Little Foot” ar putea aparţine unui strămoş necunoscut al omului

Un studiu internaţional a contestat clasificarea actuală a uneia dintre cele mai complete fosile umane străvechi din lume, înaintând ipoteza că aceasta ar aparţine, de fapt, unui strămoş necunoscut, transmite luni agenţia Xinhua, citată de Agerpres.

Fosila, descoperită în peştera Sterkfontein din Africa de Sud în 1998 şi supranumită „Little Foot”, a fost considerată pe scară largă de oamenii de ştiinţă drept o rămăşiţă de la un australopitec, fie A. africanus, fie A. prometheus, fiinţe asemănătoare maimuţelor, cu mers în poziţie verticală, care au trăit în Africa de Sud în urmă cu 3 milioane – 1,95 milioane de ani, a anunţat luni într-un comunicat Universitatea La Trobe din Australia.

Un studiu verificat de alţi oameni de ştiinţă în regim peer-review, publicat în American Journal of Biological Anthropology, a constatat că „Little Foot” nu împărtăşeşte o serie unică de trăsături cu niciuna dintre aceste specii, avansând teoria că fosila ar aparţine unei specii complet nouă, se arată în comunicat.

„Această fosilă rămâne una dintre cele mai importante descoperiri din registrul hominizilor, iar adevărata sa identitate este esenţială pentru înţelegerea trecutului nostru evolutiv”, a declarat autorul principal al studiului, Jesse Martin, de la Universitatea La Trobe şi de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie.

Echipa lui Martin este prima, de la dezvăluirea lui „Little Foot”, în 2017 care contestă clasificarea de până acum a acestei fosile. Scheletul, cunoscut oficial sub numele de StW 573, rămâne cea mai completă fosilă de hominid antic descoperită vreodată şi ar putea remodela cunoştinţele despre evoluţia umană în sudul Africii.

„Este mai probabil o rudă umană neidentificată anterior”, a spus Martin, subliniind necesitatea unei taxonomii mai atente, bazată pe dovezi, în ceea ce priveşte evoluţia umană.

„Este în mod clar diferit de specimenul tip de A. prometheus, un nume inspirat de ideea că aceşti oameni străvechi aprindeau focul, lucru pe care acum ştim că nu-l făceau”, a declarat profesorul Andy Herries de la La Trobe.

La acest studiu, realizat cu ajutorul unui grant din partea Consiliului Australian de Cercetare, au participat oameni de ştiinţă din Australia, Africa de Sud, Marea Britanie şi Statele Unite.

Studenţii de la Universitatea La Trobe vor încerca să afle cărei specii îi aparţine „Little Foot ” şi unde se situează aceasta în arborele genealogic al omului, se arată în comunicat.