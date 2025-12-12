Un nou studiu confirmă una dintre previziunile cheie ale teoriei relativității, timpul nu se scurge la fel peste tot în Univers. Pe Marte, ceasurile „bat” puțin mai repede decât pe Terra, cu aproximativ 477 de microsecunde în plus în fiecare zi terestră. Diferența este de aproape zece ori mai mare decât cea măsurată pe Lună și ar putea complica sincronizarea viitoarelor misiuni umane pe Planeta Roșie, anunță LiveScience.

Potrivit cercetării realizate de fizicienii Neil Ashby și Bijunath Patla, de la National Institute of Standards and Technology (NIST) din Boulder, SUA, slaba gravitație marțiană este principalul factor care accelerează ritmul timpului la suprafața planetei. La echivalentul marțian al nivelului mării, gravitația este de cinci ori mai slabă decât pe Pământ, ceea ce face ca ceasurile de acolo să funcționeze mai rapid.

În schimb, viteza orbitală mai mică a lui Marte ar încetini aceste ceasuri, însă efectul este insuficient pentru a contrabalansa diferența de gravitație.

Variații zilnice mari, greu de ignorat

Cercetătorii au descoperit și că diferența de timp variază cu aproximativ 226 de microsecunde pe zi, în funcție de poziția lui Marte în orbita sa eliptică și de influența gravitațională a celorlalte corpuri cerești, în special a Pământului și a Lunii. Aceste fluctuații, mai mari decât anticipaseră specialiștii, reprezintă un obstacol major în stabilirea unui sistem de timp precis pentru viitoarele colonii sau baze marțiene.

Pe termen lung apar și alte mici deviații. Aproximativ 100 de nanosecunde pe zi, cauzate de schimbări minuscule în dinamica orbitelor planetare, suficiente, însă, pentru a necesita recalibrarea periodică a ceasurilor marțiene.

De ce contează această diferență

Pe măsură ce NASA, ESA și alte agenții spațiale pregătesc o prezență umană extinsă în Sistemul Solar, coordonarea timpului devine esențială. Misiunile Artemis, dezvoltarea unei baze lunare și planurile pentru echipaje pe Marte presupun sisteme precise de navigație, comunicații și sincronizare.

Un „internet interplanetar”, un proiect despre care NASA și experți globali vorbesc tot mai des, nu poate funcționa fără o înțelegere exactă a modului în care curge timpul pe fiecare corp ceresc.

Studiul, publicat în The Astronomical Journal, oferă primul set complet de parametri pentru sincronizarea ceasurilor dintre Pământ și Marte. În același timp, reprezintă un instrument pentru testarea relativității generale în condiții cosmice reale, dincolo de orbita terestră.

Pe scurt, pentru viitorii coloniști marțieni, o zi va „curge” aproape imperceptibil mai repede. Pentru oamenii de știință de pe Pământ, însă, cele câteva sute de microsecunde pe zi pot face diferența între o navigație precisă și o eroare critică în spațiu.