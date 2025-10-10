Un asteroid a survolat Terra la o altitudine mai joasă decât a Staţiei Spaţiale Internaţionale

Un asteroid de mici dimensiuni a trecut pe 1 octombrie la o distanţă record de planeta noastră, mai aproape decât orbita Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS). Evenimentul, observat abia după ce apropierea maximă avusese deja loc, a fost confirmat de astronomii americani şi europeni şi readuce în atenţie vulnerabilitatea Pământului în faţa obiectelor cosmice nedetectate la timp, se arată pe site-ul oficial al Agenției Spațiale Europene.

Obiectul, denumit 2025 TF, are un diametru estimat între 1 şi 3 metri. Potrivit calculelor, asteroidul a trecut la o altitudine de aproximativ 428 de kilometri deasupra Antarcticii, adică la o distanţă comparabilă cu cea a ISS, care orbitează între 370 şi 460 de kilometri de Pământ.

Dacă ar fi pătruns în atmosferă, 2025 TF ar fi produs o minge de foc spectaculoasă, însă fără consecinţe la sol. Cel mai probabil, traiectoria sa izolată, deasupra continentului îngheţat, ar fi făcut ca fenomenul să treacă neobservat.

Descoperit abia după ce a trecut

Astronomii de la Observatorul Naţional Kitt Peak din Arizona au identificat asteroidul la doar câteva ore după ce acesta îşi încheiase apropierea maximă, folosind telescopul Bott. Ulterior, observaţii suplimentare au fost realizate de Catalina Sky Survey şi de Biroul de Apărare Planetară al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), prin Observatorul Las Cumbres din Australia.

Evenimentul marchează a doua cea mai apropiată trecere cunoscută a unui asteroid de Pământ, după cea a obiectului 2020 VT4, care, în noiembrie 2020, a trecut la 386 km deasupra Oceanului Pacific. Şi acel asteroid a fost descoperit post-factum, la 15 ore după apropierea maximă.

Risc pentru infrastructura orbitală

Deşi astfel de corpuri mici nu reprezintă o ameninţare pentru viaţa pe Pământ, ele pot deveni periculoase pentru infrastructura orbitală, sateliţi, telescoape, nave spaţiale, aflată într-o densitate tot mai mare în jurul planetei. O coliziune ar putea declanşa o reacţie în lanţ de tip „Sindrom Kessler”, fenomen în care resturile rezultate duc la alte ciocniri, blocând orbita joasă pentru viitoare misiuni spaţiale.

O problemă tot mai greu de gestionat

Specialiştii avertizează că omenirea nu dispune încă de un sistem eficient de avertizare timpurie pentru astfel de obiecte. Detectarea asteroizilor de mici dimensiuni necesită o combinaţie complexă de telescoape terestre şi observatoare spaţiale dedicate, capabile să identifice corpuri întunecate şi rapide.

„Pentru moment, ne bazăm mai mult pe noroc. Trebuie să sperăm că următorul obiect de acest tip nu va lovi ceva valoros pe orbită”, a comentat un cercetător implicat în studiu, citat de Live Science.

Dacă un astfel de incident ar avea loc, spun astronomii, ar putea forţa guvernele să trateze cu mai multă seriozitate riscul cosmic, unul care, deşi puţin probabil, ar putea întrerupe pentru decenii accesul omenirii la spaţiu.