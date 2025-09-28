Un crocodil atipic, vechi de 95 de milioane de ani, complet necunoscut cercetătorilor, a fost descoperit în Montana

O echipă de paleontologi a făcut o descoperire remarcabilă în sud-vestul statului Montana. Este vorba despre rămășițele fosilizate ale unui crocodil preistoric, poreclit Elton, care deschid o fereastră asupra unei familii de reptile dispărute complet, necunoscute până acum, informează LiveScience.

Fosila, care aparține unui individ juvenil, a fost descoperită în 2021 în formațiunea geologică Blackleaf, și datează din perioada Cretacicului, acum aproximativ 95 de milioane de ani. Elton ar fi măsurat doar doi metri lungime de la bot până la coadă la maturitate, și aparținea unei specii denumite Thikarisuchus xenodentes, parte dintr-o nouă familie de crocodiliforme numită Wannchampsidae.

Fosila a fost atât de bine conservată încât permite studierea detaliată

„Am mai găsit dinozauri în Blackleaf, dar acesta a fost al doilea vertebrat descoperit în această formațiune și a fost o revelație pentru noi. Aceasta m-a introdus într-o lume uimitoare a crocodililor preistorici și a nișelor lor evolutive”, a explicat Harrison Allen, doctorand în paleontologie la Universitatea Stony Brook din New York, care a identificat fosila în timp ce era student la Montana State University.

Craniul lui Elton, lung de doar 5 cm, a fost primul element observat și a atras imediat atenția profesorului David Varricchio, specialist în paleobiologie. Fosila a fost atât de bine conservată încât permite studierea detaliată a anatomiei acestui crocodil preistoric.

Ce face specia atât de interesantă este anatomia dentară unică

Spre deosebire de crocodilienii moderni, cu dinți conici simpli, Elton și colegii săi aveau dinți specializați, inclusiv teci, care îi ajutau să se hrănească cu plante și insecte. Cercetătorii susțin că aceste animale trăiau și pe uscat și probabil săpau vizuini, după cum sugerează analiza densității oaselor.

Reconstrucția scheletului lui Elton a fost realizată digital, cu ajutorul scanărilor CT, permițând separarea precisă a oaselor de rocile în care erau prinse. „Harrison a muncit enorm pentru a reconstrui digital animalul, iar rezultatul este spectaculos”, a declarat Varricchio.

Studiul, publicat pe 22 septembrie în Journal of Vertebrate Paleontology, plasează această nouă specie într-un context evolutiv mai larg și o compară cu familia de crocodiliforme Atopasauridae, găsită anterior în Eurasia. Cercetătorii sugerează că asemănările dintre aceste două grupuri, aflate la mii de kilometri distanță, sunt rezultatul evoluției convergente, generată de condiții de mediu similare și de disponibilitatea hranei.