Un cuib de dinozaur cu ouă vechi de 150 de milioane de ani, descoperit lângă o plajă din Portugalia

Un cuib de dinozaur conţinând ouă ce datează din urmă cu 150 de milioane de ani, din Jurasicul târziu, a fost descoperit în zona stâncilor de pe plaja Santa Cruz, în apropiere de oraşul Torres Vedras, la aproximativ 50 kilometri nord de Lisabona, a anunţat Societatea de Istorie Naturală din acest oraş portughez, informează Xinhua, preluată de Agerpres.

Agenţia de presă Lusa a citat comunicatul dat publicităţii de Societatea de Istorie Naturală, potrivit căreia fosilele vor fi studiate în curând în laborator, dar pe baza caracteristicilor generale privind forma ouălor şi porozitatea cojilor, cercetătorii cred că acestea au fost depuse de un dinozaur carnivor.

Cercetătorii au fost surprinşi de dimensiunea redusă a cuibului şi de tipul de sediment în care acesta a fost găsit, o gresie granulară, care este rară şi care poate indica faptul că ouăle au fost depuse pe malul unui râu.

Observaţiile preliminare sugerează că ouăle nu au fost aduse împreună de un flux de apă, deoarece ele sunt aranjate într-un mod ordonat, au adăugat cercetătorii.

Bruno Camilo, directorul societăţii mai sus menţionate şi cercetător la Institutul Superior Tehnic din Lisabona, a spus că, din câte se pare, aproape toţi puii de dinozaur au eclozat cu succes, după cum indică mişcarea cojilor de pe partea de eclozare, cu o dispersie laterală redusă. El a adăugat că ar putea exista încă urmele unor embrioni în interiorul blocului fosilizat, deoarece secţiunea sa transversală nu a putut fi observată în detaliu, întrucât era acoperită de sedimente.

Spre deosebire de alte cuiburi fosilizate de dinozauri care sugerează că ouăle au fost depuse la suprafaţa solului, noile descoperiri indică faptul că, în acest caz, ouăle „ar fi putut fi parţial îngropate”.

În laborator, ouăle vor fi supuse unor scanări tomografice computerizate (CT) pentru a crea un model tridimensional al interiorului lor şi pentru a se determina dacă există rămăşiţe conservate ale embrionilor.

Potrivit paleontologilor, Portugalia este unul dintre puţinele locuri din lume unde au fost descoperite ouă şi cuiburi de dinozauri din Jurasicul târziu.