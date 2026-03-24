Într-un moment de cotitură pentru fizica particulelor, cercetătorii de la Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN) din Geneva au raportat succesul primei operațiuni de transport al antimateriei în afara laboratorului.

Evenimentul marchează o etapă istorică, facilitând studierea antiprotonilor — particule elementare extrem de greu de detectat și manipulat — în condiții de laborator extern, transmite Agerpres, citând agenția DPA.

Confirmarea reușitei: Antiprotonii au supraviețuit traseului

Operațiunea a fost monitorizată îndeaproape de fizicianul german Stefan Ulmer dintr-un vehicul de escortă aflat în spatele camionului de transport. Marți dimineață, datele de măsurare au confirmat succesul experimentului: „Totul a decurs bine; antiprotonii sunt încă acolo”, a declarat Ulmer, subliniind integritatea probei la destinație.

Antimateria este definită de oamenii de știință drept o „imagine în oglindă” a materiei convenționale și este considerată esențială pentru descifrarea misterelor fundamentale ale Universului. Totuși, natura sa volatilă reprezintă un obstacol major. Conform comunicatului oficial emis de CERN:

„Una dintre cele mai mari provocări în studierea antimateriei este instabilitatea ei inerentă – ea se anihilează la contact direct cu materia -, făcând ca depozitarea şi transportul să fie extrem de dificile.”

Tehnologia din spatele containerului portabil

Succesul acestei misiuni demonstrează viabilitatea dispozitivului proiectat de Stefan Ulmer, Christian Smorra și echipa lor de cercetare. Cei 92 de antiprotoni au fost izolați într-o „capcană Penning” portabilă, o unitate special construită pentru a menține particulele suspendate în vid prin câmpuri magnetice, prevenind contactul distructiv cu pereții containerului.

„Ziua de astăzi marchează începutul unei noi ere pentru măsurătorile de mare precizie”, a afirmat Stefan Ulmer, după finalizarea procedurilor riguroase de verificare. Rezultatul validează capacitatea containerului de a funcționa conform parametrilor proiectați, deschizând calea pentru cercetări delocalizate.

O nouă frontieră în rezolvarea asimetriei Universului

Odată cu această reușită, se preconizează ca în anii următori antiprotonii să fie transportați către centre de cercetare de elită din Germania, precum laboratoarele din Düsseldorf, Hanovra și Heidelberg. Obiectivul este efectuarea unor măsurători de o acuratețe superioară celei realizabile în prezent în cadrul complexului de la Geneva.

Fizicienii speră ca aceste experimente să ofere răspunsul la una dintre cele mai mari enigme ale fizicii: de ce Universul este compus aproape exclusiv din materie. Deși modelul cosmologic al Big Bang-ului presupune producerea unor cantități egale din ambele tipuri de particule, aproape toată antimateria a dispărut ulterior din motive încă necunoscute.