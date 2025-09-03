Visează la nemurire? Septuagenarii Vladimir Putin și Xi Jinping, surprinși discutând despre transplanturi de organe la parada militară de la Beijing

În timpul unei parade militare la Beijing, organizată cu ocazia comemorării celui de-Al Doilea Război Mondial, un microfon deschis a captat o conversație spontană între președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping, transmite ABC.

Prin intermediul unui interpret ruso-mandarin, remarca lui Putin despre longevitate și nemurire i-a fost transmisă lui Xi, care a râs ca răspuns. Interpretul a afirmat că „odată cu progresele continue în domeniul biotehnologiei, organele umane vor fi transplantate din ce în ce mai des, permițându-ne să trăim din ce în ce mai mult și, poate, chiar să atingem nemurirea”. Xi a adăugat apoi: „În acest secol, se preconizează că oamenii vor putea trăi până la 150 de ani”.

Cei doi lideri au fiecare vârsta de 72 de ani.

O conversație neașteptată

Evenimentul a fost o rară manifestare publică de unitate între Putin, Xi și liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Cei trei lideri, care mențin protocoale stricte în relația cu mass-media, au stat împreună la eveniment. Parada, cea mai mare din istoria Chinei, a prezentat tehnologie militară avansată.

Potrivit dr. Feng Chongyi, expert în studii chineze la Universitatea de Tehnologie din Sydney, nu este „o surpriză” că acești lideri au discutat despre nemurire. El a remarcat că „de-a lungul istoriei, dictatorii din întreaga lume au căutat nemurirea, iar în China această tradiție este și mai veche”. Exemple de lideri preocupați de subiect sunt Qin Shi Huang, primul împărat al Chinei, dar și bunicul lui Kim Jong-Un, Kim Il-sung.

„A fost un moment extrem de rar în care lumea exterioară poate ocazional să întrevadă atitudinea liderilor față de putere, moarte și sănătate”, a spus Dr. Chen Minglu, cercetător la Universitatea din Sydney.