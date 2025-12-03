O rachetă reutilizabilă chineză a reușit să ajungă pe orbită, însă tentativa de a readuce prima treaptă a rachetei pe Pământ s-a soldat cu un eșec, marcând primul astfel de test efectuat de o companie privată din China. Evenimentul subliniază ambițiile în creștere ale sectorului comercial spațial chinez, care încearcă să recupereze terenul pierdut în fața rivalilor americani precum SpaceX, anunță CNN.

LandSpace, o companie din Beijing considerată unul dintre liderii industriei spațiale private din China, a lansat racheta Zhuque-3 de pe un poligon izolat din deșertul nord-vestic al țării. Racheta a intrat pe orbită conform planului, însă prima treaptă, responsabilă de propulsia la lansare, nu a reușit să aterizeze pe platforma pregătită, ci s-a prăbușit la marginea zonei de recuperare, a precizat compania într-un comunicat oficial.

„A apărut o anomalie după aprinderea motorului primei trepte în faza de aterizare, care a împiedicat o aterizare lină pe platforma desemnată. Deșeurile au ajuns la marginea zonei de recuperare, iar rezultatul a fost un test nereușit,” se arată în document. Echipa LandSpace a adăugat că va efectua o analiză completă a incidentului și va continua să dezvolte tehnologia rachetelor reutilizabile pentru misiuni viitoare.

Chiar dacă nu a fost complet reușită, tentativa companiei a fost considerată impresionantă, cu aproximativ 90% din obiective atinse, potrivit expertului spațial Blaine Curcio. Acesta a subliniat că racheta s-a prăbușit aproape de zona planificată pentru aterizare și că problemele întâmpinate, fie ele structurale sau legate de motor, vor putea fi remediate într-un timp relativ scurt, fără a fi nevoie de ani de dezvoltare. Curcio consideră că acest test oferă semnale pozitive privind maturitatea sectorului comercial spațial chinez.

Ambițiile LandSpace sunt urmărite cu atenție atât de concurenții interni, cât și de cei internaționali. Elon Musk a comentat recent pe X că LandSpace a încorporat elemente din racheta sa Starship în arhitectura Falcon 9, ceea ce ar putea permite companiei să rivalizeze cu SpaceX.

Musk a precizat însă că ar putea dura peste cinci ani pentru ca LandSpace să atingă nivelul de fiabilitate și ritmul de lansare al Falcon 9, perioadă în care SpaceX va trece la Starship și va putea transporta de 100 de ori mai multă sarcină utilă anual decât Falcon.

Starship, cea mai puternică rachetă construită vreodată, este încă în dezvoltare și urmează să fie complet reutilizabilă, ceea ce înseamnă că și etapa superioară va fi readusă și refolosită, o premieră mondială.

Fondatorul și CEO-ul LandSpace, Zhang Changwu, a recunoscut că dezvoltarea rachetelor comerciale chineze „încă rămâne în urmă față de SpaceX”, dar a subliniat că, dacă firma va continua în direcția corectă, va putea într-o zi să atingă nivelul capacităților SpaceX. Zhang a mai declarat că începând din 2026 LandSpace va începe să efectueze misiuni de lansare pentru Stația Spațială Chineză Tiangong, ceea ce ar reprezenta o premieră în istoria zborurilor spațiale comerciale care susțin misiuni naționale.

Compania a mai înregistrat și alte succese notabile, inclusiv lansarea orbitală reușită a rachetei Zhuque-2, alimentată cu metan și oxigen lichid, în 2023, moment care a marcat depășirea rivalilor internaționali care dezvoltă rachete cu combustibil similar. Această tehnologie este mai eficientă și mai prietenoasă cu mediul, similar cu propulsia rachetei Starship a SpaceX, care însă a efectuat până acum doar zboruri suborbitale de test.

LandSpace face parte dintr-un grup de firme chineze care dezvoltă tehnologia rachetelor reutilizabile, cu sprijinul guvernului. Dezvoltarea sectorului privat reflectă modelul american, unde firmele comerciale joacă un rol tot mai important în inovația spațială. Liderul chinez Xi Jinping a subliniat în ultimii ani sectorul aerospațial drept „o industrie strategică emergentă,” iar viitorul plan cincinal al țării se va concentra pe transformarea Chinei într-o „putere aerospațială”.

În ultimul deceniu, mai multe companii private au efectuat misiuni orbitale, iar mai mulți dezvoltatori au realizat teste inițiale de aterizare pentru rachete reutilizabile. Se estimează că Long March 12A, al Shanghai Academy of Spaceflight Technology, și Tianlong-3, al Space Pioneer, sunt aproape de testele orbitale ale propriilor rachete reutilizabile.

Liu Yuzhang, director al Institutului de Cercetare Taibo, a afirmat că, în zece ani, sectorul spațial comercial chinez a trecut de la aproape nimic la un punct critic. Autoritatea spațială chineză a înființat recent un departament pentru supravegherea și dezvoltarea sectorului comercial și a lansat un plan de acțiune pe doi ani pentru integrarea acestuia în strategia națională spațială.

Chiar și în cazul eșecului, Liu a subliniat că mentalitatea predominantă este de a reveni rapid la îmbunătățiri constante. Obiectivul pe termen lung rămâne reducerea costurilor de lansare a rachetelor și creșterea capacității de a trimite sateliți pe orbită, inclusiv livrări către stația spațială și eventual contribuții la explorarea Lunii sau a planetei Marte.