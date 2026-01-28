UE accelerează eforturile pentru a rivaliza cu Starlink: Primele servicii prin proiectul IRIS2 ar putea fi disponibile în 2029

Uniunea Europeană își intensifică eforturile în sectorul spațial prin proiectul IRIS2, o rețea multi-orbitală formată din 290 de sateliți, destinată să ofere servicii de comunicații securizate pentru guverne, agenții publice și cetățeni.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Primele servicii ar putea deveni disponibile încă din 2029, cu un an mai devreme decât estimările inițiale, a declarat marți comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius.

Potrivit Reuters, IRIS2 este conceput ca o alternativă europeană la rețeaua Starlink, dezvoltată de Elon Musk, și la alte sisteme de internet prin satelit care se extind rapid la nivel global. Proiectul include o infrastructură criptată, dedicată în special instituțiilor publice și militare, dar va oferi și internet de mare viteză pentru publicul larg din UE, consolidând autonomia digitală și securitatea cibernetică a blocului comunitar.

Context geopolitic și accelerarea proiectului

Invazia Rusiei în Ucraina și tensiunile politice cu Statele Unite au subliniat importanța protejării activelor sensibile ale Europei, în special sateliții, care au un rol strategic în apărare. „Europa are nevoie de propriul său cloud militar suveran”, a subliniat Kubilius în cadrul Conferinței Europene pentru Spațiu.

Inițial, IRIS2 urma să devină complet operațional în 2030, însă comisarul a precizat că unele servicii guvernamentale ar putea fi lansate cu un an mai devreme, în 2029. Între timp, UE a lansat programul GOVSATCOM, care utilizează opt sateliți din cinci state membre pentru a furniza servicii inițiale de comunicații pentru guverne și forțe armate din toate cele 27 de state UE, asigurând continuitatea serviciilor până la punerea în funcțiune a IRIS2.

„Având în vedere contextul geopolitic, trebuie să accelerăm proiectele. Suntem încă dependenți de serviciile americane”, a mai adăugat Kubilius.

Provocări și inițiative naționale

Proiectele europene se confruntă cu decalaje semnificative comparativ cu ritmul lansărilor de sateliți al SpaceX. Recuperarea în domenii precum avertizarea timpurie împotriva lansărilor de rachete și capacitățile de lansare a sateliților rămâne o provocare majoră.

La nivel național, unele state au demarat deja inițiative strategice. Germania a alocat 35 de miliarde de euro pentru apărarea spațială și, împreună cu Franța, dezvoltă proiectul „Odin’s Eye”, un sistem de avertizare timpurie bazat pe sateliți, care ar urma să fie operațional la începutul anilor 2030.

IRIS2 reprezintă astfel un pas important pentru autonomia strategică europeană, combinând securitatea cibernetică, comunicațiile de înaltă viteză și capacitățile militare în spațiu, în contextul unei competiții globale accelerate în domeniul sateliților și al internetului prin orbită.