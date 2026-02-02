Start-up-ul german Isar Aerospace va relua testul rachetei Spectrum din Norvegia în martie

Compania germană Isar Aerospace intenționează să efectueze în martie al doilea zbor-test al rachetei sale Spectrum, după ce o problemă tehnică care a amânat lansarea precedentă a fost remediată, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al companiei.

Noua fereastră de lansare de la Centrul Spațial Andoya, situat în nordul Norvegiei, este programată să se deschidă pe 19 martie. Problema tehnică anterioară a implicat o valvă de presiune care nu a funcționat conform așteptărilor, dar aceasta a fost corectată.

„Am reușit să rezolvăm rapid problema cu valva, deschizând calea pentru pregătirile în vederea lansării”, a declarat Daniel Metzler, director executiv și cofondator al Isar Aerospace. El a adăugat că obiectivul misiunii este să demonstreze progrese concrete și că sistemele companiei vor fi testate până la limitele lor.

Racheta Spectrum a efectuat primul zbor de testare în martie 2025, dar s-a prăbușit după aproximativ 30 de secunde. Inginerii companiei au colectat însă date valoroase în timpul acelei misiuni.

Racheta este destinată lansării de sateliți mici pe orbita joasă a Pământului, iar o misiune reușită ar reprezenta un pas important pentru industria spațială europeană, permițând lansări realizate integral pe continent.

Fondată în 2018, Isar Aerospace concurează cu companii americane precum SpaceX și Blue Origin. În prezent, Europa se află în urma Statelor Unite, Chinei și Indiei în sectorul spațial, în contextul întârzierilor în dezvoltarea lansatorului greu Ariane 6 al Agenției Spațiale Europene (ESA).