Australia va adăuga Reddit şi Kick pe lista platformelor ce vor fi interzise pentru utilizatorii sub 16 ani

Forumul online Reddit şi platforma de streaming live Kick vor fi adăugate pe lista platformelor de socializare interzise utilizatorilor sub 16 ani din Australia, începând de luna viitoare, a anunţat miercuri Canberra, transmit Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Potrivit legii care urmează să intre în vigoare pe 10 decembrie în Australia, platforme ca Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Threads, X şi YouTube vor trebui să şteargă conturile utilizatorilor sub 16 ani sau se vor confrunta cu amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (27,5 milioane de euro).

Reddit şi platforma australiană de streaming Kick vor fi şi ele vizate de noua legislaţie, a anunţat miercuri ministra comunicaţiilor, Anika Wells.

„Platformele online folosesc tehnologia pentru a-i viza pe copii (…). Le cerem pur şi simplu să folosească aceeaşi tehnologie pentru a-i menţine în siguranţă online”, a declarat Wells presei.

În Franţa, notează France Presse, platforma Kick este cunoscută în special pentru moartea transmisă în direct a streamerului francez Jean Pormanove, pe numele său real Raphael Graven, în vârstă de 46 de ani, în august anul trecut. În timpul a peste 12 zile de transmisie în direct, acesta a fost agresat şi umilit de alţi doi streameri.

„Australia reprezintă o mică parte a audienţei noastre globale, dar Kick a fost creat aici şi vom continua să ne sprijinim creatorii locali”, a reacţionat un purtător de cuvânt al platformei.

„Vom continua să ne implicăm constructiv în cadrul acestor noi reguli pentru a asigura un rezultat echitabil: protejarea siguranţei online fără a compromite confidenţialitatea şi fără a limita libertatea de creaţie care alimentează economia creativă a Australiei”, a adăugat acesta.

Pe hârtie, legea australiană privind platformele este printre cele mai stricte din lume. Sectorul tehnologic este unanim în a critica legea, numind-o „vagă”, „problematică” şi „precipitată”.

Unii se tem însă că va fi doar simbolică. În pofida exigenţelor sale, Canberra nu cere platformelor de socializare să verifice vârsta tuturor utilizatorilor.

Deocamdată, alte platforme ca Roblox, Discord, WhatsApp, GitHub, LEGO Play, Steam şi Steam Chat, Google Classroom, Messenger sau YouTube Kids nu vor fi interzise, în schimb este în curs de examinare site-ul de streaming Twitch.

Anika Wells a menţionat că lista mai poate „evolua”.