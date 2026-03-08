Meta pregătește o versiune plătită pentru WhatsApp

WhatsApp lucrează la o versiune plătită a aplicației, numită WhatsApp Plus, menită să ofere utilizatorilor funcții suplimentare fără a afecta experiența gratuită, relatează Android Police.

Conform informațiilor publicate de wabetainfo.com, site-ul dedicat noutăților WhatsApp, abonamentul WhatsApp Plus va fi disponibil pentru utilizatorii Android și iOS care doresc o experiență mai personalizată.

Aceasta nu presupune mutarea funcțiilor esențiale în spatele unui paywall, ci oferă extra-opțiuni pentru cei dispuși să plătească.

Funcții vizuale și personalizare

Printre avantajele abonamentului se numără posibilitatea de a personaliza aspectul aplicației:

Alegerea dintre 14 pictograme noi pentru aplicație;

pentru aplicație; Acces la teme vizuale exclusive și accente de culoare personalizate;

și accente de culoare personalizate; Tonuri de apel și notificare unice, indisponibile în versiunea gratuită.

Deși aceste modificări nu sunt fundamentale, pentru utilizatorii frecvenți ai aplicației personalizarea poate reprezenta un avantaj semnificativ.

Chat-uri fixate și funcții practice

WhatsApp Plus va crește și numărul de conversații pe care un utilizator le poate fixa în partea de sus a listei: de la 3, cât permite versiunea gratuită, la 20 de chat-uri fixate simultan. Aceasta poate fi o funcție utilă pentru cei cu multe grupuri active sau conversații importante.

Potrivit informațiilor disponibile în prezent, în lunile următoare, abonații WhatsApp Plus vor beneficia și de:

Seturi exclusive de stickere;

Reacții mai atractive și interactive la mesaje.

Meta nu a oferit încă informații privind prețul abonamentului sau data oficială de lansare, iar compania urmează să decidă dacă proiectul va fi implementat sau abandonat.