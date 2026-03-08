dark
Meta pregătește o versiune plătită pentru WhatsApp

Ștefan Munteanu
8 martie 2026
Logo aplicatie Whatsapp
Sursa foto: Yuri KADOBNOV / AFP / Profimedia
WhatsApp lucrează la o versiune plătită a aplicației, numită WhatsApp Plus, menită să ofere utilizatorilor funcții suplimentare fără a afecta experiența gratuită, relatează Android Police.

Conform informațiilor publicate de wabetainfo.com, site-ul dedicat noutăților WhatsApp, abonamentul WhatsApp Plus va fi disponibil pentru utilizatorii Android și iOS care doresc o experiență mai personalizată.

Aceasta nu presupune mutarea funcțiilor esențiale în spatele unui paywall, ci oferă extra-opțiuni pentru cei dispuși să plătească.

Funcții vizuale și personalizare

Printre avantajele abonamentului se numără posibilitatea de a personaliza aspectul aplicației:

  • Alegerea dintre 14 pictograme noi pentru aplicație;
  • Acces la teme vizuale exclusive și accente de culoare personalizate;
  • Tonuri de apel și notificare unice, indisponibile în versiunea gratuită.

Deși aceste modificări nu sunt fundamentale, pentru utilizatorii frecvenți ai aplicației personalizarea poate reprezenta un avantaj semnificativ.

Chat-uri fixate și funcții practice

WhatsApp Plus va crește și numărul de conversații pe care un utilizator le poate fixa în partea de sus a listei: de la 3, cât permite versiunea gratuită, la 20 de chat-uri fixate simultan. Aceasta poate fi o funcție utilă pentru cei cu multe grupuri active sau conversații importante.

Potrivit informațiilor disponibile în prezent, în lunile următoare, abonații WhatsApp Plus vor beneficia și de:

  • Seturi exclusive de stickere;
  • Reacții mai atractive și interactive la mesaje.

Meta nu a oferit încă informații privind prețul abonamentului sau data oficială de lansare, iar compania urmează să decidă dacă proiectul va fi implementat sau abandonat.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

