Spotify a anunțat miercuri o serie de funcții noi menite să evidențieze oamenii din culisele pieselor, de la producători și ingineri de sunet, la compozitori, coriști și alți colaboratori. Compania va lansa și instrumente care arată cum sunt conectate piesele între ele și ce le-a inspirat, anunță TechCrunch.

Al doilea set de instrumente este integrat într-o funcție interactivă nouă, numită SongDNA, care arată ce melodii sunt eșantionate într-un anumit track, cine a realizat coveruri și la ce alte proiecte au mai lucrat colaboratorii piesei.

TechCrunch a relatat în octombrie că Spotify dezvolta funcția SongDNA pentru a ajuta utilizatorii să descopere muzică pornind de la creditele unei piese, după ce inginerul Jane Manchun Wong a găsit referințe la această opțiune în codul aplicației. Cu SongDNA, utilizatorii Spotify pot explora alte proiecte la care au contribuit artiștii, muzicienii și tehnicienii implicați într-o piesă.

Anterior, funcția Song Credits includea doar performerii principali, compozitorii și producătorii.

Spotify pregătește și o funcție numită “About the song”

Referințele la muzica eșantionată provin din baza de date construită de comunitate WhoSampled, achiziționată de Spotify. De remarcat că și platforma TIDAL oferă credite interactive care permit explorarea muzicii prin contribuțiile din spatele pieselor.

Spotify pregătește și o funcție numită “About the song”, care le va permite ascultătorilor să exploreze carduri derulabile în secțiunea „Now Playing”. Aceste carduri vor oferi detalii precum inspirația unei piese, povești din culisele creației, impactul cultural și altele. Informațiile provin din surse externe, care vor fi menționate în carduri.

Genul acesta de context narativ a fost disponibil pe Spotify în trecut, în cadrul unui parteneriat cu site-ul de versuri Genius, care oferea detalii despre povestea anumitor piese. Totuși, funcția era limitată la informațiile existente în baza de date Genius. Noile carduri vor face trimitere la o varietate de surse online, după cum arată capturile de ecran – inclusiv Wikipedia și site-uri de știri.

SongDNA și About the Song vor fi accesibile doar abonaților Premium

Spotify afirmă că extinderea funcției Song Credits va începe să fie disponibilă de miercuri pe dispozitive mobile, urmând să fie introdusă pe desktop în lunile următoare.

SongDNA și About the Song vor fi accesibile doar abonaților Premium. Totuși, aceste funcții nu vor fi lansate decât la începutul anului viitor, inițial sub forma Spotify for Artists Preview. Această etapă le va permite creatorilor implicați în producția pieselor să verifice acuratețea creditelor înainte ca ele să fie afișate publicului larg.