Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) a renunțat la demersurile juridice prin care încerca să afle identitatea administratorilor unor conturi anonime de pe Facebook și Instagram care monitorizau activitatea agenției de imigrație ICE (Immigration and Customs Enforcement), după ce aceștia și-au invocat drepturile constituționale privind libertatea de exprimare.

Cazul vizează mai multe grupuri civice din Pennsylvania care publicau informații despre acțiunile ICE în comunitățile locale. Unul dintre administratorii conturilor, identificat în instanță drept John Doe, a contestat citațiile trimise de DHS către compania Meta, susținând că acestea încalcă Primul Amendament al Constituției SUA, care protejează libertatea de exprimare și dreptul la exprimare anonimă, informează ArsTechnica.

DHS a susținut că respectivele conturi ar pune în pericol agenții ICE

Inițial, DHS a susținut că respectivele conturi ar pune în pericol agenții ICE prin publicarea de imagini și videoclipuri cu fețele acestora, numerele de înmatriculare ale vehiculelor sau echipamentele folosite în misiuni. Agenția a afirmat că astfel de postări ar putea fi interpretate drept tentative de intimidare a agenților federali.

Argumentele au fost în linie cu declarațiile publice ale secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem, care a susținut în repetate rânduri că identificarea agenților ICE ar constitui o infracțiune. Presa americană a remarcat însă că mulți angajați ICE au informații profesionale ușor accesibile în spațiul public, inclusiv pe rețelele sociale.

DHS și-a schimbat brusc poziția și a retras citațiile transmise către Meta

DHS și-a schimbat brusc poziția și a retras citațiile transmise către Meta, prin care solicita date detaliate despre utilizatorii conturilor, inclusiv adrese de e-mail, numere de telefon, adrese IP și istoricul accesărilor.

Documentele depuse la instanță nu precizează motivele retragerii, însă nu este pentru prima dată când DHS face un pas înapoi în astfel de cazuri. În trecut, agenția a formulat solicitări similare în legătură cu grupuri civice din Los Angeles și din alte orașe, dar a renunțat după ce administratorii conturilor au contestat legal măsurile și au invocat protecțiile oferite de Primul Amendament.

Potrivit avocaților implicați în proces, conținutul publicat de grupurile civice era în mare parte informativ și lipsit de caracter agresiv, incluzând materiale despre drepturile imigranților, resurse legale, acțiuni de solidaritate și strângeri de fonduri.

Decizia DHS vine într-un context de intensificare a criticilor la adresa ICE

Decizia DHS vine într-un context de intensificare a criticilor la adresa ICE la nivel național, pe fondul unor incidente controversate și al acuzațiilor privind folosirea excesivă a forței, percheziții fără mandat și abuzuri asupra familiilor de imigranți. Imagini și înregistrări video distribuite online au alimentat dezbateri publice și apeluri pentru reducerea sau chiar eliminarea finanțării agenției.

În ultimele zile, majoritatea democraților din Camera Reprezentanților a votat în favoarea tăierii bugetului ICE, o schimbare semnificativă de poziție față de anii anteriori. Proiectul nu a trecut însă, pe fondul controlului republican asupra Camerei.