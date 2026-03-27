Guvernul din Austria a ajuns la un acord politic pentru interzicerea utilizării rețelelor de socializare de către copiii cu vârsta sub 14 ani, după negocieri îndelungate în cadrul coaliției de guvernare, relatează dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Măsura urmează să fie transpusă într-un proiect de lege care ar putea fi finalizat până în luna iunie, potrivit informațiilor transmise de agențiile internaționale.

Motivația autorităților

Vicecancelarul Andreas Babler a declarat că părinților le este tot mai dificil să controleze modul în care copiii folosesc aceste platforme. În opinia sa, rețelele sociale sunt concepute astfel încât să creeze dependență, ceea ce ridică probleme legate de sănătatea mintală și siguranța minorilor.

Pe lângă interdicție, autoritățile intenționează să introducă o nouă disciplină obligatorie în școli, intitulată „Mass-media și democrație”. Aceasta ar avea rolul de a dezvolta gândirea critică a elevilor și de a-i ajuta să identifice dezinformarea sau tentativele de influență antidemocratică.

Tendință la nivel european

Inițiativa se înscrie într-un trend mai larg la nivelul Uniunii Europene. Țări precum Franța, Spania și Danemarca au anunțat deja planuri similare pentru stabilirea unui „majorat digital”, în timp ce alte state analizează măsuri comparabile.