Bloomberg: Meta va fi acuzată de UE pentru că nu a controlat în mod adecvat conținutul ilegal

Meta Platforms va fi acuzată de Uniunea Europeană pentru că nu a controlat în mod adecvat conținutul ilegal, riscând amenzi pentru încălcarea regulilor de moderare a conținutului ale blocului comunitar, scrie Bloomberg, citată de Reuters.

Comisia Europeană se pregătește să emită concluzii preliminare potrivit cărora Facebook și Instagram, deținute de Meta, nu dispun de un mecanism adecvat care să le permită utilizatorilor să semnaleze postările ilegale pentru a fi eliminate, notează Bloomberg, citând două persoane familiarizate cu planurile.

UE a luat măsuri împotriva marilor companii de tehnologie cu Legea serviciilor digitale (DSA), care impune platformelor mari, cum ar fi site-urile de socializare și motoarele de căutare, să dispună de măsuri solide pentru a reduce răspândirea conținutului ilegal și dăunător.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru Reuters într-un comunicat trimis prin e-mail că „nu suntem de acord cu nicio sugestie că am încălcat DSA și continuăm să negociem cu Comisia Europeană pe aceste teme”.

Actul de acuzare este așteptat în următoarele săptămâni, potrivit Bloomberg, care adaugă că Meta riscă o amendă de până la 6% din vânzările sale globale anuale.

Facebook și Instagram sunt, de asemenea, investigate de Comisia Europeană pentru că nu au reușit să combată dezinformarea și publicitatea înșelătoare în perioada premergătoare alegerilor pentru Parlamentul European din 2024.