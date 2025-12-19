Meta testează introducerea unei limite asupra numărului de linkuri pe care unii utilizatori le pot partaja atunci când postează pe Facebook, scrie BBC, citat de Mediafax.

Unii utilizatori din Marea Britanie și SUA au primit notificări, prin care sunt informați că pot partaja doar un anumit număr de linkuri în postările de pe Facebook fără un abonament, care începe de la 9,99 lire sterline pe lună.

Meta a descris această mișcare ca fiind „un test limitat pentru a înțelege dacă posibilitatea de a publica un volum mai mare de postări cu linkuri adaugă o valoare suplimentară” pentru abonați.

Un expert în social media a explicat, pentru BBC, că acest lucru semnifică încercarea companiei de a monetiza mai multe zone ale platformelor sale.

Meta Verified oferă utilizatorilor Facebook și Instagram o bifă albastră, asistență „îmbunătățită" pentru cont și protecție împotriva uzurpării identității.

Expertul citat de BBC mai spune că acum, Meta pare să facă pași similari și pentru distribuirea de conținut și „capacitatea de bază de a trimite oameni” către alte părți ale internetului.

„Dacă ești creator sau întreprinzător, cred că mesajul este, în esență, că dacă Facebook face parte din strategia ta de creștere sau de trafic, accesul la acesta are acum un preț”, a declarat expertul în social media pentru BBC.

Într-o reacție pentru publicația Tech Crunch, Facebook a declarat că testul său de limitare a linkurilor s-a extins la un grup select de utilizatori ai „modului profesional” sau ai paginilor sale.

Aceste funcții sunt utilizate de mulți creatori și companii pentru a promova conținutul pe platformă, cu scopul de a obține informații despre performanța acestuia în rândul utilizatorilor.