BREAKING SUA și China ajung la un acord-cadru privind preluarea TikTok / Trump și Xi Jinping vor discuta vineri

Ștefan Munteanu
15 septembrie 2025
tiktok
Sursa foto: Jaap Arriens/NurPhoto/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia
SUA și China au ajuns la un acord-cadru privind aplicația TikTok, ca parte a discuțiilor mai ample privind tarifele și politica economică, care s-au încheiat luni la Madrid, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Acordul ar permite TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite, unde risca să fie interzisă începând cu 17 septembrie, dacă nu trecea în proprietatea SUA.

„Cadrul prevede trecerea la o proprietate controlată de SUA”, a declarat Bessent reporterilor la Madrid, la încheierea celor două zile de discuții, fără a oferi detalii suplimentare.

Termenul limită de 17 septembrie pentru finalizarea acordului-cadru de către TikTok ar putea fi prelungit cu puțin timp, a declarat reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.

„Nu ar fi fost prelungit fără un acord-cadru”, a spus Bessent.

Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său, Xi Jinping, vor discuta vineri, a spus Bessent.

Luni, SUA au amenințat că vor continua cu interzicerea popularului aplicație de socializare, cu excepția cazului în care China renunță la cererile de concesii privind reducerea tarifelor și restricțiile tehnologice, ca parte a unui acord de cesiune.

Bessent a declarat că probabil va avea loc o altă rundă de discuții în zilele următoare pentru a discuta aspecte legate de politica comercială și economică.

Cele două părți au discutat, de asemenea, modalități de cooperare în domeniul spălării banilor și al combaterii comerțului ilicit cu fentanil, a spus el.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

