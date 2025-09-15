BREAKING SUA și China ajung la un acord-cadru privind preluarea TikTok / Trump și Xi Jinping vor discuta vineri

SUA și China au ajuns la un acord-cadru privind aplicația TikTok, ca parte a discuțiilor mai ample privind tarifele și politica economică, care s-au încheiat luni la Madrid, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, potrivit Reuters.

Acordul ar permite TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite, unde risca să fie interzisă începând cu 17 septembrie, dacă nu trecea în proprietatea SUA.

„Cadrul prevede trecerea la o proprietate controlată de SUA”, a declarat Bessent reporterilor la Madrid, la încheierea celor două zile de discuții, fără a oferi detalii suplimentare.

Termenul limită de 17 septembrie pentru finalizarea acordului-cadru de către TikTok ar putea fi prelungit cu puțin timp, a declarat reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.

„Nu ar fi fost prelungit fără un acord-cadru”, a spus Bessent.

Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său, Xi Jinping, vor discuta vineri, a spus Bessent.

Luni, SUA au amenințat că vor continua cu interzicerea popularului aplicație de socializare, cu excepția cazului în care China renunță la cererile de concesii privind reducerea tarifelor și restricțiile tehnologice, ca parte a unui acord de cesiune.

Bessent a declarat că probabil va avea loc o altă rundă de discuții în zilele următoare pentru a discuta aspecte legate de politica comercială și economică.

Cele două părți au discutat, de asemenea, modalități de cooperare în domeniul spălării banilor și al combaterii comerțului ilicit cu fentanil, a spus el.