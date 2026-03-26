Comisia Europeană a lansat o investigație pentru a verifica dacă platforma de socializare Snapchat respectă legislația UE privind protecția copiilor și tinerilor, relatează dpa, citată de Agerpres.

Ancheta urmărește să clarifice suspiciunile că Snapchat nu ar fi reușit să împiedice copiii mici să folosească platforma, expunând minorii la riscuri precum cyber-grooming sau recrutare pentru activități ilegale, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Vicepreședinta CE Henna Virkkunen a afirmat: „De la grooming și expunerea la produse ilegale, până la setările contului care subminează siguranța minorilor, Snapchat pare să fi trecut cu vederea faptul că Legea privind serviciile digitale impune standarde ridicate de siguranță pentru toți utilizatorii. Prin această investigație, vom examina îndeaproape respectarea legislației noastre.”

Investigația va analiza cinci domenii principale:

aplicarea vârstei minime de 13 ani pentru utilizatori;

măsurile de protecție împotriva contactului cu persoane cu intenții dăunătoare;

setările implicite de confidențialitate;

distribuirea de conținut care promovează produse ilegale;

funcționalitatea instrumentului Snapchat de raportare a conținutului ilegal.

Scopul anchetei este de a evalua dacă Snapchat oferă un nivel adecvat de siguranță pentru utilizatorii minori și dacă respectă normele europene în materie de servicii digitale.