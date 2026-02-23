Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Michael O’Flaherty, a emis luni un apel la prudență în legătură cu planurile mai multor state europene și ale Uniunii Europene de a interzice accesul minorilor la rețelele sociale, informează AFP, citată de Agerpres.

O’Flaherty subliniază că, deși planurile de impunere a unei vârste minime pentru accesarea platformelor de socializare răspund unor îngrijorări legitime privind siguranța copiilor, o interdicție generală nu rezolvă problema responsabilității.

„Aceasta echivalează cu transferul responsabilității în ceea ce privește siguranța: această responsabilitate nu ar mai reveni platformelor care creează mediul, ci copiilor care navighează în acest mediu”, a precizat comisarul într-un comunicat.

Potrivit lui O’Flaherty, statele ar trebui să ceară platformelor să prevină și să reducă riscurile la adresa drepturilor copiilor și să le tragă la răspundere dacă aceste obligații nu sunt îndeplinite. În acest fel, protecția minorilor rămâne responsabilitatea platformelor care oferă mediul digital.

Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg, reunește 46 de state membre și acționează ca organism de supraveghere a drepturilor omului și democrației în Europa.

Recent, mai multe țări europene au inițiat sau discută măsuri privind vârsta minimă pentru accesul la rețelele sociale:

Germania : Cancelarul Friedrich Merz a susținut restricționarea sau interzicerea accesului minorilor la rețele sociale.

: Cancelarul a susținut restricționarea sau interzicerea accesului minorilor la rețele sociale. Franța : Deputații au adoptat un proiect de lege care interzice minorilor sub 15 ani să utilizeze rețelele sociale; proiectul urmează să fie examinat de Senat.

: Deputații au adoptat un proiect de lege care interzice minorilor sub 15 ani să utilizeze rețelele sociale; proiectul urmează să fie examinat de Senat. Spania, Portugalia și Danemarca au propus inițiative similare, care nu au fost încă votate.

De asemenea, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunțat în favoarea unor astfel de măsuri pentru protecția minorilor din Uniunea Europeană.

Comisarul O’Flaherty atrage atenția că o interdicție totală ar putea fi contraproductivă, mutând responsabilitatea asupra copiilor și ignorând rolul platformelor în crearea unui mediu sigur. În schimb, el recomandă reglementări clare și control asupra platformelor, astfel încât acestea să implementeze măsuri eficiente de protecție a minorilor și să fie trase la răspundere dacă nu respectă standardele.

„Protecția copiilor în mediul online nu trebuie să fie un simplu act de interdicție, ci un angajament responsabil și activ din partea platformelor și autorităților”, concluzionează O’Flaherty.