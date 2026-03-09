Deputații din Regatul Unit au respins propunerea de a interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, o măsură susținută anterior de membri ai Camerei Lorzilor și de mai multe persoane publice, printre care actorul Hugh Grant, relatează agențiile dpa și PA Media, citate de Agerpres.

Propunerea, inspirată de modelul adoptat în Australia, urmărea să interzică utilizarea platformelor de social media de către minorii sub 16 ani, pe fondul îngrijorărilor privind riscurile online la care sunt expuși copiii.

Susținătorii inițiativei au argumentat că părinții sunt puși într-o „situație imposibilă” atunci când încearcă să își protejeze copiii de conținutul periculos sau de dependența creată de platformele digitale.

Pe de altă parte, organizații pentru protecția copilului, inclusiv National Society for the Prevention of Cruelty to Children, au avertizat că o astfel de interdicție ar putea avea efectul invers celui dorit. Potrivit acestora, adolescenții ar putea migra către zone mai puțin reglementate ale internetului, unde riscurile sunt chiar mai greu de controlat.

Propunerea de modificare a proiectului de lege privind bunăstarea copiilor și școlile a fost respinsă luni în Camera Comunelor cu 307 voturi împotrivă și 173 pentru.

Amendamentul fusese propus de fostul subsecretar de stat conservator John Nash.

Posibile restricții în viitor

Chiar dacă interdicția nu a fost adoptată, parlamentarii au aprobat o altă propunere care ar putea permite guvernului să introducă restricții similare în viitor.

Astfel, Liz Kendall, secretarul de stat pentru știință, ar putea primi competențe suplimentare pentru a „restricționa sau interzice accesul copiilor de anumite vârste la serviciile de socializare și la roboții de chat”.

În paralel, ministra educației, Olivia Bailey, a anunțat că guvernul a lansat o consultare publică pentru a analiza măsuri suplimentare privind siguranța copiilor în mediul online.

„Consultarea va solicita opinii care să ne ajute să stabilim următorii pași și să ne asigurăm că toți copiii pot crește având o relație mai sigură, mai sănătoasă și mai valoroasă cu lumea online”, a declarat aceasta în parlament.

Printre măsurile analizate se numără stabilirea unor cerințe minime de vârstă pentru utilizarea platformelor de social media și dezactivarea unor funcții considerate generatoare de dependență, precum redarea automată a conținutului.

Discuții și despre telefoanele mobile în școli

În timpul dezbaterii parlamentare, secretarul „din umbră” pentru educație, Laura Trott, a cerut guvernului să analizeze și interzicerea telefoanelor mobile în școli.

Ea a avertizat că „sondajele arată că 40% dintre copii primesc conținuturi explicite în timpul zilei de școală”.

Proiectul de lege privind bunăstarea copiilor și școlile urmează să revină în Camera Lorzilor pentru o nouă analiză. Textul va deveni lege doar dacă forma finală va fi aprobată de ambele camere ale parlamentului britanic.