Meta va bloca accesul adolescenților australieni la Facebook și Instagram până pe 10 decembrie

Meta va bloca accesul utilizatorilor australieni cu vârsta sub 16 ani la Instagram, Facebook și Threads până pe 10 decembrie, pentru a se conforma interdicției generale a rețelelor sociale pentru adolescenți din această țară, a anunțat joi compania, citată de Reuters.

Gigantul tech a declarat că a început să notifice utilizatorii pe care îi consideră a avea vârste cuprinse între 13 și 15 ani că conturile lor vor fi închise prin mesaje în aplicație, e-mailuri și SMS-uri.

Începând cu 4 decembrie, va începe dezactivarea conturilor și blocarea înregistrărilor noi pentru persoanele sub 16 ani.

Meta a precizat că procesul ar trebui să fie finalizat până pe 10 decembrie, după ce a indicat anterior autorităților că va începe să elimine accesul numai după ce legea va intra în vigoare la acea dată.

Compania a menționat că va utiliza mai multe metode de verificare a vârstei pentru a respecta interdicția și va adopta o „abordare de minimizare a datelor”, solicitând informații suplimentare numai atunci când are motive să se îndoiască de vârsta declarată de utilizator.

„Deși depunem eforturi susținute pentru a elimina toți utilizatorii despre care considerăm că au sub 16 ani până la 10 decembrie, respectarea legii va fi un proces continuu și complex”, a declarat Antigone Davis, vicepreședinte și director global pentru siguranță.

Potrivit autorității de reglementare a internetului din Australia, există aproximativ 150.000 de utilizatori Facebook cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani în Australia și 350.000 de utilizatori Instagram.

Meta a transmis că adolescenții afectați își pot actualiza datele de contact pentru a fi notificați odată ce împlinesc 16 ani, își pot descărca datele sau pot opta pentru ștergerea conturilor.

Interdicția privind rețelele de socializare din Australia este una dintre cele mai cuprinzătoare măsuri luate de un guvern pentru a controla accesul minorilor la social media și este urmărită cu atenție de autoritățile de reglementare din întreaga lume.

Aceasta impune platformelor de socializare să ia „măsuri rezonabile” pentru a împiedica minorii să dețină conturi. Platformele care încalcă legea pot fi amendate cu până la 49,5 milioane de dolari australieni (32,09 milioane de dolari americani).