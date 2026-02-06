Ministrul Apărării: Rețelele sociale pot deveni o vulnerabilitate de securitate națională / Sunt preocupat să abordăm problema și în cadrul MApN

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că rețelele sociale reprezintă o problemă care ține de securitatea națională și că intenționează să abordeze această temă în mod instituțional, în cadrul Ministerului Apărării.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Declarațiile au fost făcute într-o intervenție la Digi24, unde ministrul a vorbit despre riscurile tot mai mari asociate războiului informațional, potrivit Mediafax.

„Războiul informatic, din punctul meu de vedere, este o componentă în creștere, pe care eu o consider o vulnerabilitate”, a afirmat Miruță. Potrivit acestuia, misiunea fundamentală a armatei este protejarea populației, iar această protecție nu mai ține exclusiv de mijloacele militare clasice.

Ministrul a subliniat că statul investește sume considerabile în echipamente militare – de la tancuri și nave de patrulare până la armament și vehicule de luptă – cu scopul de a descuraja amenințările și de a asigura securitatea cetățenilor. În acest context, Miruță a atras atenția că există și alte canale prin care pot apărea riscuri majore.

„Mai există o ușă pe unde vine pericolul, iar ușa asta sunt electronii. Deci e o problemă de securitate”, a spus ministrul, referindu-se la spațiul digital și la modul în care informația circulă pe platformele online.

Radu Miruță a precizat că este preocupat să aducă această temă în atenția Ministerului Apărării, considerând că impactul rețelelor sociale asupra societății poate afecta direct cetățenii pe care instituția are misiunea de a-i proteja. În acest sens, el a amintit că a depus un proiect de lege în Parlament, despre care a spus că mai necesită ajustări.

„Cred că mai trebuie un pic atenuat. Însă a închide ochii și a spune că problema asta nu există, eu cred că este o greșeală”, a declarat ministrul.

Totodată, Miruță a abordat și subiectul libertății de exprimare, subliniind că aceasta rămâne un principiu fundamental, dar că trebuie analizată în contextul noilor tehnologii. El a făcut distincția între exprimarea individuală și conținutul generat automat.

„Libertatea de exprimare e sfântă, dar ea este asociată cu libertatea persoanei. Să invoci libertatea de exprimare pentru servere cu inteligență artificială, care nu au niciun om în spate și care generează și propagă conținut prin scripturi, cu efecte grave, este o fentă periculoasă”, a avertizat ministrul Apărării.