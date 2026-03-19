O decizie importantă pentru modul în care funcționează rețelele sociale în Europa vine din Țările de Jos, unde o instanță de apel a confirmat o hotărâre care vizează direct modul în care Meta afișează conținutul pentru utilizatori, transmite Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Mai exact, judecătorii au menținut decizia din luna octombrie prin care Meta Platforms este obligată să le permită utilizatorilor Facebook și Instagram din Olanda să vadă postările în ordine cronologică. Practic, alternativa la feed-urile actuale, construite pe baza profilării și a algoritmilor.

Cazul a fost inițiat de organizația pentru drepturi digitale Bits of Freedom, într-un moment sensibil – în apropierea unor alegeri naționale. Argumentul central a fost simplu, dar cu impact: dezbaterea publică are de suferit atunci când utilizatorii nu știu exact ce conținut le este afișat și pe ce criterii. Cu alte cuvinte, lipsa transparenței algoritmilor devine o problemă democratică.

De altfel, instanța inferioară ajunsese deja la concluzia că anumite elemente de design ale platformelor Facebook și Instagram nu respectă cerințele impuse de Actul european privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA).

Meta a aplicat între timp decizia provizorie, însă nu renunță la luptă. Compania a anunțat că va contesta hotărârea în proceduri „complete”. „Suntem încrezători că respectăm DSA”, a transmis un purtător de cuvânt.

De partea cealaltă, Bits of Freedom a salutat verdictul.

Directorul general, Evelyn Austin, a subliniat că, deși decizia se aplică în acest moment doar utilizatorilor din Țările de Jos, obiectivul este mult mai amplu. „Vom continua să facem presiuni în acest sens”, a declarat aceasta, exprimând speranța că regula ar putea fi extinsă la nivelul întregii Uniuni Europene.

Decizia ar putea deveni, în timp, un precedent relevant pentru modul în care marile platforme digitale sunt obligate să ofere mai mult control și transparență utilizatorilor europeni.