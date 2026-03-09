Platforma de socializare X investighează o serie de postări considerate „rasiste și jignitoare” generate de chatbotul cu inteligență artificială Grok, dezvoltat de compania xAI, fondată de Elon Musk, relatează Sky News, citată de Reuters.

Potrivit sursei citate, echipele de siguranță ale platformei analizează modul în care chatbotul a ajuns să genereze răspunsuri cu conținut rasist sau ofensator în urma solicitărilor primite de la utilizatori.

Investigație internă privind conținutul generat de AI

Un reporter al Sky News a afirmat, într-un videoclip publicat pe contul oficial de X al canalului de televiziune britanic, că platforma examinează „cu maximă urgență” rolul chatbotului în publicarea unor mesaje considerate pline de ură.

Controversa apare într-un context în care companiile de tehnologie sunt supuse unei presiuni tot mai mari pentru a controla conținutul generat de inteligența artificială și pentru a preveni distribuirea materialelor ilegale sau discriminatorii.

Presiuni din partea autorităților

Guverne și autorități de reglementare din mai multe țări au început să ia măsuri împotriva unor tipuri de conținut generate de Grok, în special în cazul materialelor sexuale explicite create cu ajutorul inteligenței artificiale.

În unele țări au fost lansate investigații, au fost emise cereri de implementare a unor măsuri suplimentare de protecție, iar în anumite cazuri s-a discutat chiar despre interzicerea unor funcții ale chatbotului.

Măsuri anunțate anterior de compania xAI

În ianuarie, compania xAI a anunțat că a introdus restricții pentru anumite funcții ale chatbotului.

Printre măsurile adoptate se numără:

limitarea posibilității de editare a imaginilor generate de AI

blocarea unor utilizatori în funcție de locația geografică, pentru a preveni generarea de imagini cu persoane îmbrăcate provocator în jurisdicțiile unde astfel de materiale sunt considerate ilegale.

Compania nu a precizat însă ce țări sunt vizate de aceste restricții.