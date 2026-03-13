Platforma X, deținută de Elon Musk, a prezentat Comisiei Europene propuneri pentru modificarea sistemului de verificare a conturilor, cunoscut prin simbolul bifei albastre, în încercarea de a soluționa disputa legată de amenda de 120 de milioane de euro aplicată anul trecut pentru încălcarea regulilor privind serviciile digitale.

Potrivit Bloomberg, Comisia Europeană a amendat platforma în decembrie 2025, susținând că sistemul de verificare plătită introdus după achiziția Twitter de către Elon Musk în 2022 poate induce utilizatorii în eroare.

Autoritățile europene consideră că simbolul bifei albastre poate da impresia că un cont este automat credibil, chiar dacă verificarea se face doar prin plată.

Comisia Europeană a criticat și lipsa unui registru actualizat al advertiserilor, considerând că aceasta afectează transparența, mai ales în perioadele electorale, când publicul trebuie să știe cine stă în spatele anumitor mesaje sau reclame. În urma deciziei Bruxelles-ului, compania X trebuie fie să plătească amenda, fie să ofere o garanție financiară și să modifice practicile contestate.

Disputa a generat și tensiuni diplomatice între UE și SUA, cu reprezentanți ai administrației președintelui Donald Trump care au acuzat Uniunea Europeană de încercarea de a cenzura platformele digitale prin reglementări stricte.

Până în prezent, nici compania X și nici Comisia Europeană nu au oferit declarații oficiale suplimentare privind negocierile pentru soluționarea conflictului.