Ministrul de Interne se opune propunerii lui Arafat privind interzicerea accesului minorilor la rețele de socializare: „Nu face decât să creeze frustrare și curiozitate excesivă”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a reacționat duminică la propunerea formulată de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, privind inițierea unui cadru legislativ care să limiteze accesul copiilor și adolescenților la rețelele de socializare, afirmând că o astfel de măsură, dacă ar lua forma unei interdicții totale, nu ar rezolva problema de fond și ar putea avea efecte negative.

Predoiu a precizat că poziția exprimată este una personală, din perspectiva de avocat, senator și membru al unui partid politic, și nu una instituțională. El a subliniat că Ministerul Afacerilor Interne nu are competențe în stabilirea limitelor legale privind libertatea de exprimare și accesul la informație, rolul său fiind acela de a aplica legislația adoptată de Parlament.

„De principiu, nu sunt pentru interdicții. Chiar și în materia accesului minorilor sub o anumită vârstă la conținut online”, a transmis ministrul, argumentând că interzicerea accesului nu atacă problema centrală, respectiv formarea unui „cod moral educat”, și este, în același timp, dificil de pus în practică în condițiile tehnologice actuale.

Potrivit lui Predoiu, platformele online nu sunt lipsite de beneficii atunci când sunt utilizate responsabil, menționând, printre altele, stimularea creativității, menținerea relațiilor sociale între copii și adolescenți și accesul rapid la informație. În acest context, el a atras atenția că numeroase activități școlare și extracurriculare presupun deja utilizarea internetului și a platformelor digitale, ceea ce face imposibilă, în opinia sa, o separare clară între conținut permis și conținut interzis.

„Cum poți să oprești toți minorii să aibă acces online la anumite platforme? Greu de aplicat, repet”, a afirmat Predoiu, subliniind că o interdicție generală ar putea determina copiii să folosească rețelele de socializare pe ascuns.

„Interdicția totală nu face decât să creeze frustrare și curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme fără niciun fel de îndrumare sau protecție”, a scris ministrul pe Facebook.

În opinia sa, soluția ar trebui să vină din educație, în special din educație socială și digitală. Predoiu consideră că libertatea, în absența educației, poate deveni periculoasă, iar sistemul de învățământ ar trebui să joace un rol central în pregătirea copiilor pentru mediul online.

El susține că programa școlară ar trebui să includă cursuri dedicate explicării riscurilor din mediul digital, precum dezinformarea, manipularea, discursul instigator la ură sau comportamentele toxice, astfel încât copiii să poată recunoaște și evita aceste pericole. Fără astfel de repere, avertizează ministrul, minorii pot deveni ușor vulnerabili în fața presiunii de grup sau a influențelor negative.

Totodată, Cătălin Predoiu a atras atenția că aplicarea unei interdicții legale ar presupune crearea unor sisteme tehnice capabile să monitorizeze accesul la conținut online, ceea ce ar implica înregistrări în baze de date și forme de supraveghere extinsă.

„Acest sistem ar trebui să fie capabil să detecteze când și de unde cineva a intrat pe un anumit conținut, ceea ce presupune evident supraveghere în masă”, a arătat el, adăugând că o astfel de abordare ridică probleme serioase legate de protecția vieții private și limitele democrației.

Ministrul a mai precizat că este rezervat față de interdicții inclusiv în domeniul libertății de exprimare, subliniind că există o diferență clară între combaterea conținutului care instigă la violență și impunerea unor restricții generale de acces.

În concluzie, Predoiu consideră că problema nu este existența platformelor online, ci modul în care acestea sunt utilizate. În locul interdicțiilor, el pledează pentru o combinație de educație solidă, supraveghere din partea părinților și profesorilor și dialog constant cu copiii.

„Interzicerea lor nu îi pregătește pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili. O educație socială solidă și o comunicare deschisă îi pot ajuta să navigheze în siguranță în mediul digital”, a transmis ministrul.