Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a cerut parlamentarilor inițierea unui cadru legislativ care să limiteze accesul copiilor și adolescenților la rețelele de socializare, argumentând că aceste platforme reprezintă un risc ridicat pentru sănătatea mintală a minorilor.

Propunerea a fost formulată într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook, în contextul unor „evenimente extrem de grave” recente în care au fost implicați copii și adolescenți. Arafat se întreabă dacă nu este momentul ca România „să facă un pas curajos și responsabil” și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului minorilor la rețelele sociale.

El menționează că țări precum Franța, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează utilizarea rețelelor de socializare de către copii ca pe o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului.

„Nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție. Este vorba despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”, a transmis șeful DSU.

Raed Arafat compară rețelele de socializare cu alte produse sau activități la care accesul minorilor este deja restricționat, precum tutunul, alcoolul, jocurile de noroc sau filmele destinate adulților. În acest context, el afirmă că „rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți”.

Potrivit acestuia, platformele online folosesc mecanisme „sofisticate” concepute pentru captarea atenției și generarea dependenței, în timp ce copiii și adolescenții nu au încă maturitatea neurologică și emoțională necesară pentru a face față acestor influențe. În același timp, rețelele sociale pot favoriza fenomene precum cyberbullying-ul, umilirea publică, presiunea socială constantă și comparația excesivă.

Arafat susține că expunerea prelungită la aceste riscuri poate avea efecte pe termen lung, inclusiv anxietate, depresie, tulburări de somn, izolare socială, scăderea performanței școlare și afectarea dezvoltării emoționale.

„A spune că «este doar responsabilitatea părinților» nu mai este suficient într-o lume dominată de platforme globale și interese comerciale uriașe. Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică”, a mai afirmat el.

În opinia sa, Parlamentul ar trebui să își asume responsabilitatea și să inițieze un cadru legislativ care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15–16 ani la rețelele de socializare, măsură pe care o descrie drept „o investiție în sănătatea, echilibrul și viitorul generațiilor tinere”.