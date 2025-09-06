RedNote, echivalentul chinez al Instagram, atinge o valoare de 31 de miliarde de dolari în doar trei luni

Valoarea Xiaohongshu a crescut cu 19%, ajungând la 31 de miliarde de dolari în doar trei luni, în urma unor tranzacții recente efectuate prin intermediul unui fond important, ceea ce subliniază cererea intensă a investitorilor pentru un echivalent chinez al Instagram, relatează Bloomberg.

Evaluarea a ieșit la iveală prin documentele de portofoliu distribuite de un instrument al GSR Ventures Management Co., care a înregistrat schimbarea de proprietari a acțiunilor fondului în prima jumătate a anului 2025. Xiaohongshu reprezenta 92% din activele totale ale fondului la sfârșitul lunii iunie, o ușoară creștere față de trimestrul anterior, potrivit documentelor analizate de Bloomberg. Valoarea netă a activelor declarată a portofoliului a implicat o creștere semnificativă pentru compania de social media de la 26 de miliarde de dolari în trimestrul martie, conform calculelor Bloomberg.

Xiaohongshu — cunoscută în SUA sub numele de RedNote — a apărut anul acesta ca un concurent viabil pentru TikTok, care se confruntă cu amenințarea unei interdicții în SUA. A câștigat popularitate în rândul investitorilor după angajamentul guvernului chinez de a sprijini firmele private, revigorând încrederea în scena startup-urilor din țară.

GSR Ventures, fondat în 2004 și cu active în administrare de 3,7 miliarde de dolari, a susținut peste 100 de companii, printre care aplicația chineză de transport Didi Global Inc. și Horizon Robotics. Fondul GSR în cauză are ca parteneri limitați unele dintre cele mai mari fonduri de pensii din lume și fonduri universitare americane.

Alți susținători ai Xiaohongshu, pronunțat „Shau Hong Shew”, includ ZhenFund, Tiantu Capital și GGV Capital, care s-a divizat între timp în Granite Asia și Notable Capital.

Unii investitori anticipează o listare publică iminentă pentru Xiaohongshu, care a fost cofondată în 2013 de Charlwin Mao Wenchao și Miranda Qu Fang.

În prima jumătate a anului, printre noii investitori în vehiculul GSR s-au numărat fonduri gestionate de LGT Capital Partners, care este deținută privat de familia princiară din Liechtenstein, și Merit Asset Management Ltd. Printre investitorii care și-au vândut pozițiile s-au numărat fonduri gestionate de StepStone Group.