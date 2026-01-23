TikTok încheie un acord pentru înființarea unei societăți mixte în SUA, pentru a evita interdicția impusă de autoritățile americane

ByteDance, compania chineză care deține TikTok, a anunțat finalizarea unui acord pentru înființarea unei societăți mixte cu capital majoritar american în Statele Unite, într-un demers menit să evite interdicția aplicației pe teritoriul american.

Potrivit Reuters, noua structură va avea rolul de a gestiona și securiza datele utilizatorilor din SUA, într-un context marcat de ani de tensiuni politice și juridice privind securitatea națională.

Acordul survine după un conflict început în august 2020, când fostul președinte american Donald Trump a încercat pentru prima dată să interzică TikTok, invocând riscuri legate de accesul guvernului chinez la datele utilizatorilor americani. Ulterior, în aprilie 2024, Congresul SUA a adoptat o lege care obliga ByteDance să își vândă activele din SUA până în ianuarie 2025 sau să se confrunte cu o interdicție totală, măsură susținută de Curtea Supremă. Trump a decis însă să nu aplice această lege, invocând noul acord.

Structura noii societăți mixte

Potrivit ByteDance, noua entitate, denumită TikTok USDS Joint Venture LLC, va asigura protecția datelor utilizatorilor, aplicațiilor și algoritmilor din SUA prin măsuri sporite de confidențialitate și securitate cibernetică. Compania a oferit puține detalii privind cesiunea efectivă a activelor și relațiile comerciale dintre noua întreprindere și ByteDance.

Conform acordului, investitori americani și internaționali vor deține 80,1% din capital, în timp ce ByteDance va păstra o participație de 19,9%. Printre principalii investitori administratori se numără:

Oracle, furnizor de servicii cloud;

Silver Lake, firmă de capital privat;

MGX, companie de investiții din Abu Dhabi.

Fiecare dintre acești investitori va deține câte 15% din societate. De asemenea, în structura de acționariat se regăsesc Dell Family Office, Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI și NJJ Capital.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Reuters că guvernele Statelor Unite și Chinei au semnat acordul, deși Ambasada Chinei la Washington nu a oferit comentarii imediate. Donald Trump a lăudat în mod public înțelegerea, afirmând că TikTok „va fi acum deținut de investitori americani majori”.

Totodată, Trump i-a mulțumit președintelui chinez Xi Jinping pentru aprobarea acordului, susținând că decizia acestuia a fost esențială pentru finalizarea tranzacției.

Operațiuni, date și algoritm

Noua întreprindere va avea responsabilitatea de a recalifica, testa și actualiza algoritmul de recomandare TikTok folosind exclusiv datele utilizatorilor americani. Algoritmul va fi securizat în cloud-ul Oracle din SUA.

Reuters a relatat anterior că ByteDance va păstra proprietatea asupra operațiunilor comerciale ale TikTok din SUA, dar va ceda controlul asupra datelor, conținutului și algoritmului către societatea mixtă. O divizie separată, deținută integral de ByteDance, va continua să gestioneze activitățile generatoare de venit, precum publicitatea și comerțul electronic.

Noua societate va primi o parte din venituri pentru furnizarea serviciilor tehnologice și de gestionare a datelor.

Adam Presser a fost numit CEO al TikTok USDS Joint Venture LLC, iar Will Farrell a fost desemnat director de securitate. CEO-ul global al TikTok, Shou Chew, va face parte din consiliul de administrație al noii întreprinderi, păstrând conducerea strategiei și operațiunilor globale ale platformei.

Donald Trump are peste 16 milioane de urmăritori pe contul său personal de TikTok și a recunoscut că platforma a contribuit la succesul său electoral. Casa Albă a lansat un cont oficial TikTok în august, iar în decembrie Trump a primit un document intern al companiei care evidenția popularitatea sa pe platformă, potrivit New York Times.