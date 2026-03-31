Australia și Indonezia, două dintre statele care au decis să interzică accesul persoanelor sub 16 ani la rețelele sociale, se confruntă cu dificultăți majore în aplicarea efectivă a acestor restricții, potrivit unor informații publicate marți de agenția EFE.

În Australia, autoritățile au constatat că un număr important de minori continuă să utilizeze platformele sociale, în timp ce în Indonezia guvernul acuză companiile tehnologice de cooperare insuficientă în implementarea noilor reguli.

În cazul Australiei, interdicția pentru utilizatorii sub 16 ani a intrat în vigoare la 10 decembrie 2025. Măsura este considerată una dintre cele mai stricte reglementări de acest tip din lume și obligă platformele online să verifice vârsta utilizatorilor, sub amenințarea unor amenzi care pot ajunge până la 49,5 milioane de dolari australieni (aproximativ 29 de milioane de euro).

Cu toate acestea, la trei luni de la aplicarea legii, un raport publicat de autoritatea australiană pentru siguranță online, eSafety Commissioner, arată că un „procent semnificativ” dintre adolescenții vizați de interdicție continuă să aibă conturi active sau reușesc să creeze altele noi.

Potrivit unui sondaj realizat în rândul părinților, aproape șapte din zece minori care aveau conturi înainte de introducerea restricțiilor sunt încă activi pe platforme precum Facebook, Instagram, Snapchat sau TikTok. Aproximativ jumătate dintre aceștia își păstrează conturile și pe YouTube.

În primele săptămâni de aplicare a legii, marile platforme au blocat sau șters circa 4,7 milioane de conturi, iar proporția minorilor activi pe rețele sociale a scăzut de la 49,7% la 31,3%. Totuși, raportul avertizează că numeroși adolescenți au reușit să ocolească sistemele de verificare.

Una dintre principalele cauze este faptul că, în multe cazuri, platformele nu au solicitat încă verificarea vârstei utilizatorilor. De asemenea, autoritatea australiană a identificat mai multe vulnerabilități în sistemele de control, precum posibilitatea modificării vârstei declarate, repetarea tentativelor de verificare sau crearea de conturi noi cu date false fără verificări suplimentare.

Între timp, Indonezia a introdus sâmbătă o măsură similară, devenind prima țară din Asia de Sud-Est care limitează accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale.

Autoritățile de la Jakarta se bazează, cel puțin pentru moment, pe sistemele interne ale companiilor tehnologice pentru a identifica și dezactiva conturile utilizatorilor din această categorie de vârstă. Guvernul indonezian a cerut însă platformelor să își adapteze rapid regulile pentru a respecta noua legislație.

Ministrul comunicațiilor și afacerilor digitale din Indonezia, Meutya Hafid, a criticat marți lipsa de reacție a marilor companii din domeniu. Potrivit acesteia, platformele administrate de Meta Platforms și Google — inclusiv Facebook, Instagram, YouTube și Twitch — nu au prezentat încă planuri clare pentru aplicarea noilor reguli.

În plus, autoritățile au transmis notificări și către TikTok și Roblox, acuzându-le că nu respectă pe deplin noile cerințe.

Inițiativele adoptate de Australia și Indonezia sunt urmărite atent și de alte state. Mai multe guverne europene analizează măsuri similare: Franța și Regatul Unit încearcă să întărească sistemele de verificare a vârstei online, iar Spania ia în calcul interzicerea accesului la rețelele sociale pentru utilizatorii sub 16 ani, precum și responsabilizarea directă a companiilor pentru aplicarea acestor reguli.