Platforma X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, a suferit miercuri după-amiază o întrerupere majoră la nivel global, afectând zeci de mii de utilizatori din mai multe regiuni ale lumii, relatează Reuters.

Problemele au început în jurul orei 15:30 și s-au extins rapid, utilizatorii raportând dificultăți majore atât pe aplicația mobilă, cât și pe versiunea web. În multe cazuri, platforma nu se încărca deloc, iar cei conectați nu puteau accesa fluxul de știri, publica mesaje sau utiliza funcțiile de bază. De asemenea, autentificarea a devenit imposibilă pentru o parte dintre utilizatori.

Potrivit datelor centralizate de Downdetector, a fost înregistrat un vârf de aproape 45.000 de raportări într-un interval scurt de timp, semnalând amploarea problemei. Cele mai afectate zone au fost Statele Unite, dar întreruperea a fost resimțită și în Europa și Asia, în special în marile centre urbane.

Până în prezent, compania deținută de Elon Musk nu a oferit explicații oficiale privind cauza incidentului. Nu există informații clare despre o posibilă defecțiune tehnică sau despre un atac cibernetic.

La rândul său, NetBlocks, organizație care monitorizează funcționarea serviciilor online la nivel global, a precizat că nu este vorba despre restricții impuse la nivel național sau despre filtrare de conținut. Conform acesteia, întreruperea este una internă, la nivelul platformei.

Incidentul se adaugă unei serii de probleme recente. Este a treia cădere majoră a rețelei X în ultimele luni, după episoade similare înregistrate pe 16 februarie și 16 ianuarie 2026. În cazul incidentului din ianuarie, aplicația și site-ul nu se încărcau deloc, utilizatorii fiind întâmpinați de un ecran complet gol.

Repetarea acestor întreruperi ridică semne de întrebare privind stabilitatea infrastructurii platformei, în contextul schimbărilor majore implementate în ultimii ani după preluarea companiei de către Elon Musk.