Un studiu realizat de Universitatea din Berna și publicat în Nature Communications Earth & Environment sugerează că Mercur, cea mai mică planetă a sistemului solar, nu este complet „moartă” din punct de vedere geologic, așa cum se credea anterior.

Cercetătorii au descoperit un număr semnificativ de dungi luminoase, denumite „lineae”, care ar fi generate de degazarea substanțelor volatile din interiorul planetei.

Deși Mercur a fost activă geologic în primele sale miliarde de ani, suprafața sa părea până acum aproape statică, iar planeta era considerată uscată și inertă.

Dr. Valentin Bickel, de la Centrul pentru Spațiu și Habitabilitate al Universității din Berna și NCCR PlanetS, împreună cu colaboratori de la Observatorul Astronomic din Padova (INAF), au realizat prima analiză sistematică a acestor dungi de pe versanții craterelor de impact.

Pentru studiu, cercetătorii au analizat aproximativ 100.000 de imagini de înaltă rezoluție transmise de sonda NASA MESSENGER (2011–2015), folosind algoritmi de învățare automată. Astfel, au cartografiat aproximativ 400 de dungi luminoase, identificând distribuția și proprietățile lor morfologice.

„Până acum, liniile de pe Mercur nu fuseseră cartografiate și studiate în mod sistematic; se cunoșteau doar câteva dungi. Cu ajutorul analizei imaginilor, am reușit să realizăm primul recensământ, adică un inventar sistematic, al dungilor de pe versanții Mercurului”, explică Bickel.

Datele sugerează că dungile apar preponderent pe versanții orientați spre soare ai craterelor tineri, în zone unde impactul a penetrat materialul vulcanic și a expus roca de bază bogată în substanțe volatile. Radiația solară ar putea juca un rol în activarea procesului, iar substanțele volatile, precum sulful sau alți compuși ușori, sunt eliberate prin rețele de fisuri formate în rocă. „Majoritatea dungilor par să provină din depresiuni luminoase, așa-numitele „cavități”. Aceste cavități sunt probabil formate și prin degazarea materialului volatil și sunt situate de obicei în interiorul superficial sau de-a lungul marginilor craterelor de impact mari”, adaugă Bickel.

Rezultatele indică faptul că Mercur continuă să elibereze substanțe volatile în prezent și nu este complet inert geologic. Descoperirile oferă date relevante pentru viitoarele misiuni, precum BepiColombo, aflată în drum spre Mercur. Aceasta va furniza imagini de înaltă rezoluție și modele 3D ale suprafeței, folosind instrumente precum BELA (altimetru laser), STROFIO (spectrometru de masă) și ENA (analizator de plasmă).

Cercetătorii intenționează să utilizeze inventarul actual pentru a compara noile imagini și a determina dacă au apărut dungi noi între observațiile MESSENGER și cele de la BepiColombo. Scopul este de a înțelege mai bine mecanismele de formare ale lineae și rolul substanțelor volatile în activitatea geologică a planetei. „Rezultatele noastre sugerează că Mercur nu doar că a avut un trecut geologic activ, ci continuă să fie supus modificărilor în prezent”, concluzionează Bickel.