TikTok continuă să trimită în China date „cu caracter personal” despre utilizatorii români și europeni după ce a obținut o suspendare temporară a interdicției

Rețeaua socială chineză TikTok își anunță utilizatorii, printr-un mesaj care apare la accesarea platformei, că transmite către entități din China ”unele date cu caracter personal” despre utilizatorii săi europeni după ce a contestat solicitarea autorităților irlandeze privind stoparea acestui transfer de date personale. Tiktok susține că a contestat la Înalta Curte a Irlandei decizia Comisiei irlandeze pentru protecția datelor (DPC) și a obținut o soluție favorabilă, temporar. Înalta Curte a Irlandei a dispus suspendarea deciziei autorității de supraveghere până la soluționarea definitivă a contestației, permițând temporar continuarea transferurilor de date ale utilizatorilor europeni, către China.

TikTok nu a publicat o listă nominală clară și completă a entităților din China care au acces la date, iar acesta este chiar unul dintre motivele pentru care autoritățile europene sunt îngrijorate. Entitățile care pot avea acces la datele utilizatorilor TikTok sunt companii din grupul ByteDance, compania-mamă a TikTok, cu sediul în China. În plus, legislația chineză poate obliga companiile să coopereze cu autoritățile statului condus dictatorial de Partidul Comunist Chinez, ceea ce indică riscuri suplimentare pentru securitatea datelor.