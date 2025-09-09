dark
„Uită de Zuckerberg": Rețeaua socială Prieteni.com s-a relansat la 25 de ani de la apariție / Utilizatorii au acces gratuit la sfatul unui psiholog

Redacția TechRider
9 septembrie 2025
Sursa foto: captură de ecran
Prieteni.com, o rețea socială românească, s-a relansat la 25 de ani de la debutul său, integrând o serie de alte site-uri precum Perechi.com și DiasporaRomana.com, transmite StartupCafe.ro. Sloganul platformei este „Uită de Zuckerberg: Rețeaua Românilor Este Acum Aici. Spune tuturor!”.

Platforma modernizată se adresează românilor din țară și din străinătate, oferind o gamă variată de funcții. Noul Prieteni.com include secțiuni pentru întâlniri, comunități de diaspora, sfaturi, muzică și topuri. Utilizatorii au acces la funcții clasice de rețea socială, cum ar fi chat-uri private și de grup, albume foto și video, bloguri și forumuri. O caracteristică distinctivă este accesul gratuit la sfatul unui psiholog, dr. Mihai, direct din cont.

„Prieteni.com este construit pe o infrastructură tehnologică de ultimă oră, 100% securizată, gândită să protejeze utilizatorii și să ofere o experiență online liberă și fără compromisuri. Este locul unde românii din țară și din diaspora se întâlnesc și socializează fără limite”, susține platforma.

Alte site-uri integrate în noua platformă sunt Prietenii.com, Relatii.com, Flirturi.com, Indragostiti.com, Atractie.com, Casatorii.com, RomaniaVirtuala.com, RomaniaPeInternet.com, SfaturiOnline.com, SfatulPsihologului.com, RadioNecenzurat.com, Recorduri.com și AsistentaClienti.com.

