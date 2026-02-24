Dependența de rețelele sociale nu mai este un subiect rezervat doar copiilor și adolescenților. Experții avertizează că și adulții pot ajunge să petreacă atât de mult timp pe platforme precum Instagram, TikTok sau Snapchat, încât activitățile zilnice și relațiile personale să fie afectate.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Psihiatri și cercetători atrag atenția că aplicațiile sunt concepute să fie captivante: „Accesul nelimitat, notificările constante și recompensele imediate, cum sunt like-urile sau comentariile pozitive, fac dificilă rezistența”, explică dr. Anna Lembke, specialist în dependențe la Universitatea Stanford, citată de TechXplore.

Chiar dacă termenul de „dependență” nu este oficial recunoscut pentru rețelele sociale și există dezbateri între specialiști, semnalele de avertizare sunt clare. Dacă simți că amâni treburi, muncă, hobby-uri sau timpul petrecut cu familia, dacă te simți epuizat, trist sau anxios după ce stai online, atunci utilizarea ta este problematică, subliniază și dr. Laurel Williams, profesor la Baylor College of Medicine.

Cum poți reduce timpul petrecut pe rețele sociale

Experții recomandă mai întâi să înțelegi mecanismele prin care platformele te atrag. „Gândește-te la social media ca la o companie care încearcă să te țină conectat. Învață să filtrezi informațiile și să cauți surse alternative”, explică Williams.

Schimbările mici pot avea efect: mutarea aplicațiilor în altă locație pe telefon, dezactivarea notificărilor sau evitarea telefonului în dormitor. Telefoanele moderne oferă și ele instrumente de control al timpului petrecut pe aplicații. iPhone-urile au funcția Screen Time, iar Android-ul are Bedtime Mode și opțiuni de limitare a accesului la aplicații.

Dacă aceste metode nu funcționează, se pot încerca măsuri mai drastice: setarea ecranului în alb-negru, trecerea la un telefon simplu sau utilizarea unor dispozitive fizice care limitează accesul la aplicații, precum Unpluq sau cutii de siguranță pentru telefoane.

Când este nevoie de ajutor profesional

În unele cazuri, utilizarea excesivă a rețelelor sociale poate ascunde probleme mai profunde, precum anxietatea, stresul, depresia sau lipsa de stimă de sine. Terapia sau sprijinul unui grup de prieteni poate fi o soluție eficientă.

„Dacă ai dificultăți să stai departe de social media, încearcă să implici prieteni într-un efort comun. Nu posta despre asta online, scopul e să creezi spații fără telefoane și să reduci dorința de a fi mereu conectat”, recomandă dr. Williams.