Într-un peisaj digital dominat de platforme globale și tot mai afectat de polarizare și dezinformare, un start-up din România încearcă să propună o alternativă europeană.

Noul proiect, eYou Social, intră în faza de pre-lansare cu ambiția de a schimba modul în care utilizatorii consumă și distribuie informația online, relatează Economedia.ro.

Inițiativa aparține antreprenorilor Grégoire Vigroux și Jasseem Allybokus, care spun că ideea a apărut dintr-o frustrare personală: sentimentul că marile rețele sociale nu doar filtrează informația, ci o și modelează în mod netransparent.

Vigroux povestește că feed-ul său de pe X ajunsese să fie dominat de subiecte și personaje pe care nu le urmărea activ, precum Elon Musk. Experiența, combinată cu episoade de potențială dezinformare primite prin Telegram, l-a determinat să pună sub semnul întrebării cât control real au utilizatorii asupra informației pe care o consumă.

De aici a apărut ideea unei platforme construite „de la zero” pe alte principii. eYou nu își propune să copieze modelele existente, ci să le regândească. Este descrisă ca un hibrid între X și Medium, concentrată pe conținut de tip text și dezbatere de idei.

Publicul țintă nu este cel atras de divertisment rapid, precum utilizatorii TikTok, ci mai degrabă persoane interesate de politică, geopolitică și teme de actualitate.

Elementul central al platformei este însă sistemul de fact-checking integrat direct în fiecare postare. Spre deosebire de rețelele clasice, unde verificarea informației este, cel mult, ulterioară și limitată, eYou propune o analiză automată realizată de mai multe modele de inteligență artificială.

Fiecare afirmație este evaluată și însoțită de o explicație care indică dacă informația este adevărată, parțial adevărată sau falsă. Fondatorii spun că folosirea mai multor modele în paralel reduce riscul de bias și oferă o perspectivă mai echilibrată.

Dincolo de combaterea dezinformării, platforma încearcă să abordeze o altă problemă majoră a social media: „bulele informaționale”. Algoritmii care personalizează conținutul tind să ofere utilizatorilor exact ceea ce le confirmă convingerile, ceea ce duce la polarizare.

eYou încearcă să spargă acest mecanism, oferind un flux de conținut mai divers și, mai ales, transparență. Utilizatorii pot vedea cum sunt „etichetați” de algoritm, în funcție de interesele deduse, și pot modifica sau reseta complet aceste preferințe.

Această idee de control asupra propriului feed este esențială pentru proiect. „Nu este normal ca lumea din social media să fie modelată de câțiva jucători globali”, spune Vigroux, subliniind că datele utilizatorilor vor fi stocate în Uniunea Europeană, iar platforma va respecta standardele europene de protecție și transparență.

Ambiția este una mare: construirea unei alternative europene într-un ecosistem dominat de companii din SUA și China.

Cu o investiție inițială de 300.000 de euro și planuri de atragere a unor finanțări suplimentare, eYou intră deocamdată într-o fază de testare, cu o listă de așteptare pentru utilizatorii timpurii. Lansarea publică este estimată pentru mai 2026.

Rămâne de văzut dacă o platformă care pune accent pe rigoare, transparență și diversitate de opinii poate concura cu giganții care domină deja atenția globală. Dar într-un context în care încrederea în social media este tot mai fragilă, pariul unui astfel de proiect pare, cel puțin, în ton cu nevoia momentului.