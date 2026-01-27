Adunarea Națională a Franței a adoptat luni, cu o largă majoritate, articolul central al unei propuneri legislative care prevede interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru persoanele sub 15 ani. Inițiativa, susținută de guvern și de președintele Emmanuel Macron, are ca obiectiv protejarea sănătății copiilor și adolescenților, relatează AFP, citată de Agerpres.

Votul a avut loc înaintea adoptării finale a proiectului de lege, programată pentru mai târziu în cursul serii.

Deputații au aprobat un amendament care stipulează explicit că „accesul la un serviciu de socializare online furnizat de o platformă digitală este interzis minorilor cu vârsta sub cincisprezece ani”. Articolul, care ar urma să intre în vigoare în septembrie 2026, a fost adoptat cu 116 voturi pentru și 23 împotrivă.

Totodată, un alt amendament a fost adoptat la limită, obligând platformele de socializare să se asigure că minorii nu sunt supuși unei presiuni comerciale excesive. Textul interzice, de asemenea, promovarea produselor sau serviciilor care ar putea avea un impact negativ asupra sănătății fizice sau psihice a minorilor pe rețelele destinate acestora.

Raportoarea proiectului, deputata Laure Miller (Renaissance, centru-dreapta), și-a exprimat însă rezervele față de acest ultim amendament, și a avertizat că prevederea ar putea fi incompatibilă cu legislația Uniunii Europene și riscă să fie respinsă de Comisia Europeană.