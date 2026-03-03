Anker Innovations a prezentat mai multe produse noi în cadrul Mobile World Congress 2026, eveniment care are loc între 2 și 5 martie la Barcelona, se arată într-un comunicat al companiei, transmis către TechRider.ro.

Compania a expus dispozitive din segmentele încărcare, audio, robotică și echipamente pentru casă inteligentă.

Încărcătoare și stații wireless

Anker a lansat o nouă variantă de culoare, Cosmic Orange, pentru încărcătorul Anker Nano (45W), echipat cu ecran și conectori pliabili la 90° și 180°.

Dispozitivul oferă o putere de până la 45W și include un mod de protecție a bateriei certificat TÜV.

Produsul este disponibil online în SUA la prețul de 39,99 dolari, urmând să ajungă pe piețele europene în lunile următoare.

Compania a anunțat și lansarea în Europa a stației Anker Prime Wireless, un model pliabil 3-în-1 compatibil Qi2, cu încărcare wireless de până la 25W.

Dispozitivul poate alimenta simultan un iPhone, un Apple Watch și căști AirPods și integrează un sistem de răcire activă.

Prețul anunțat este de 149 dolari, iar comercializarea în Europa este programată pentru perioada următoare.

Căști audio

Brandul Soundcore a prezentat modelul Space 2, căști over-ear cu sistem de anulare activă a zgomotului (ANC).

Potrivit datelor companiei, autonomia ajunge la până la 50 de ore cu ANC activat și până la 70 de ore fără ANC. O încărcare de cinci minute oferă până la patru ore de redare.

Modelul va fi disponibil din 21 aprilie pe piețele din SUA, Regatul Unit și Uniunea Europeană, la un preț de pornire de 129,99 dolari/eur/lire, în funcție de regiune.

Roboți pentru locuință

eufy a prezentat aspiratorul robot Omni C28, dotat cu mop cu rolă autocurățare și stație de andocare care automatizează golirea prafului, spălarea și uscarea mopului, reumplerea rezervorului de apă și încărcarea dispozitivului.

Puterea de aspirare indicată este de 15 kPa. Prețul de listă este de 799 dolari, cu oferte de lansare disponibile online.

Tot în cadrul târgului a fost anunțat robotul de tuns iarba C15, destinat suprafețelor de până la 500 de metri pătrați și pantelor de până la 32%.

Dispozitivul utilizează sisteme de viziune computerizată pentru cartografiere și evitarea obstacolelor. Lansarea este estimată pentru primăvara anului 2026.

Dispozitive pentru îngrijire personală

În segmentul dedicat îngrijirii pentru mame, compania a prezentat pompa de sân portabilă S2 Pro, echipată cu funcție de încălzire și vibrații, control prin aplicație mobilă și senzori pentru monitorizarea utilizării.

Produsul include mai multe niveluri de reglare a temperaturii și setări personalizabile.

Mobile World Congress reunește anual companii din domeniul tehnologiei mobile și al electronicelor de consum. Participarea Anker marchează extinderea portofoliului său în mai multe categorii de produse.